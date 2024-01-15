Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Nama 25 Nabi dan Rasul dalam Bahasa Indonesia, Inggris, Ibrani

Khusnul Khatimah , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |15:15 WIB
Nama 25 Nabi dan Rasul dalam Bahasa Indonesia, Inggris, Ibrani
Ilustrasi nama 25 nabi dan rasul dalam bahasa Indonesia, Inggris, Ibrani. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

INILAH nama 25 nabi dan rasul dalam bahasa Indonesia, Inggris, Ibrani yang sangat penting diketahui. Meyakini nabi dan rasul merupakan bagian dari iman serta keyakinan Islam.

Nama 25 nabi dan rasul dalam agama Islam diketahui ada dalam berbagai bahasa, sebab pesan Islam bersifat universal dan bertujuan disampaikan untuk seluruh umat manusia.

Selain itu, adanya berbagai bahasa termasuk Inggris dan Ibrani dapat mudah menyampaikan pesan Islam lebih efektif. Ini juga sebagai bukti pertumbuhan Muslim ada di berbagai negara.

Bahasa Ibrani dan bahasa Arab digunakan di Timur Tengah. Sementara Inggris adalah bahasa internasional yang paling banyak digunakan dalam berkomunikasi.

Berikut nama 25 nabi dan rasul dalam bahasa Indonesia, Inggris, Ibrani; sebagaimana telah Okezone himpun: 

1. Nabi Adam Alaihissallam

Bahasa Inggris: Adam

Bahasa Ibrani: Adam

2. Nabi Idris Alaihissallam

Bahasa Inggris: Enoch

Bahasa Ibrani: Hanokh

3. Nabi Nuh Alaihissallam

Bahasa Inggris: Noah

Bahasa Ibrani: Noach

4. Nabi Hud Alaihissallam

Bahasa Inggris: Eber

Bahasa Ibrani: Heber

5. Nabi Shaleh Alaihissallam

Bahasa Inggris: Shelah

Bahasa Ibrani: Shelah

6. Nabi Ibrahim Alaihissallam

Bahasa Inggris: Abraham

Bahasa Ibrani: Avraham

7. Nabi Luth Alaihissallam

Bahasa Inggris: Lot

Bahasa Ibrani: Lot

8. Nabi Ismail Alaihissallam

Bahasa Inggris: Ishmael

Bahasa Ibrani: Yishmael

9. Nabi Ishaq Alaihissallam

Bahasa Inggris: Isaac

Bahasa Ibrani: Yishaq

10. Nabi Yakub Alaihissallam

Bahasa Inggris: Jacob

Bahasa Ibrani: Ya'aqov

11. Nabi Yusuf Alaihissallam

Bahasa Inggris: Joseph

Bahasa Ibrani: Yosef

12. Nabi Ayub Alaihissallam

Bahasa Inggris: Job

Bahasa Ibrani: Iyyov

13. Nabi Zulkifli Alaihissallam

Bahasa Inggris: Ezekiel

Bahasa Ibrani: Y'hez'qel

14. Nabi Syuaib Alaihissallam

Bahasa Inggris: Jethro

Bahasa Ibrani: Yitro

15. Nabi Musa Alaihissallam

Bahasa Inggris: Moses

Bahasa Ibrani: Moshe 

Halaman:
1 2
Telusuri berita muslim lainnya
