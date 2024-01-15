INILAH nama 25 nabi dan rasul dalam bahasa Indonesia, Inggris, Ibrani yang sangat penting diketahui. Meyakini nabi dan rasul merupakan bagian dari iman serta keyakinan Islam.
Nama 25 nabi dan rasul dalam agama Islam diketahui ada dalam berbagai bahasa, sebab pesan Islam bersifat universal dan bertujuan disampaikan untuk seluruh umat manusia.
Selain itu, adanya berbagai bahasa termasuk Inggris dan Ibrani dapat mudah menyampaikan pesan Islam lebih efektif. Ini juga sebagai bukti pertumbuhan Muslim ada di berbagai negara.
Bahasa Ibrani dan bahasa Arab digunakan di Timur Tengah. Sementara Inggris adalah bahasa internasional yang paling banyak digunakan dalam berkomunikasi.
Berikut nama 25 nabi dan rasul dalam bahasa Indonesia, Inggris, Ibrani; sebagaimana telah Okezone himpun:
1. Nabi Adam Alaihissallam
Bahasa Inggris: Adam
Bahasa Ibrani: Adam
2. Nabi Idris Alaihissallam
Bahasa Inggris: Enoch
Bahasa Ibrani: Hanokh
3. Nabi Nuh Alaihissallam
Bahasa Inggris: Noah
Bahasa Ibrani: Noach
4. Nabi Hud Alaihissallam
Bahasa Inggris: Eber
Bahasa Ibrani: Heber
5. Nabi Shaleh Alaihissallam
Bahasa Inggris: Shelah
Bahasa Ibrani: Shelah
6. Nabi Ibrahim Alaihissallam
Bahasa Inggris: Abraham
Bahasa Ibrani: Avraham
7. Nabi Luth Alaihissallam
Bahasa Inggris: Lot
Bahasa Ibrani: Lot
8. Nabi Ismail Alaihissallam
Bahasa Inggris: Ishmael
Bahasa Ibrani: Yishmael
9. Nabi Ishaq Alaihissallam
Bahasa Inggris: Isaac
Bahasa Ibrani: Yishaq
10. Nabi Yakub Alaihissallam
Bahasa Inggris: Jacob
Bahasa Ibrani: Ya'aqov
11. Nabi Yusuf Alaihissallam
Bahasa Inggris: Joseph
Bahasa Ibrani: Yosef
12. Nabi Ayub Alaihissallam
Bahasa Inggris: Job
Bahasa Ibrani: Iyyov
13. Nabi Zulkifli Alaihissallam
Bahasa Inggris: Ezekiel
Bahasa Ibrani: Y'hez'qel
14. Nabi Syuaib Alaihissallam
Bahasa Inggris: Jethro
Bahasa Ibrani: Yitro
15. Nabi Musa Alaihissallam
Bahasa Inggris: Moses
Bahasa Ibrani: Moshe