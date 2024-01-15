Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Doa ketika Sedang Sedih Lengkap dengan Teks Arab Latin hingga Artinya

Hantoro , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |12:15 WIB
Doa ketika Sedang Sedih Lengkap dengan Teks Arab Latin hingga Artinya
Ilustrasi doa ketika sedang sedih. (Foto: Freepik)
A
A
A

DOA ketika sedang sedih berikut ini hendaknya diketahui kaum Muslimin. Pasalnya, setiap orang pasti merasakan sedih, dan bisa mengamalkan doa agar tidak mengalami keadaan tersebut berlarut-larut. 

Sedih sendiri merupakan gambaran seseorang sedang dilanda kegalauan dan kerisauan. Dalam kondisi seperti ini tentunya membutuhkan penenang serta dianjurkan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Terdapat doa ketika sedang sedih yang dapat diamalkan. Bukan hanya akan menghilangkan rasa sedih, doa ini juga bisa mendatangkan kebaikan lainnya.

Dilansir Rumaysho.com, Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal M.Sc membagikan doa ketika sedang sedih berdasarkan hadits Nabi Shallallahu alaihi wassallam:

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كَانَ يَقُوْلُ عِنْدَ الكَرْبِ : (( لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ العَظِيمُ الحَليمُ ، لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ العَرْشِ العَظِيْمِ ، لاَ إلهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ، وَرَبُّ الأَرْضِ، وَرَبُّ العَرْشِ الكَرِيمِ )) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

Dari Ibnu 'Abbas radhiyallahu 'anhuma, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam ketika mengalami kesulitan, beliau mengucapkan:

Laa ilaaha illalloh al 'azhiim al haliim, laa ilaaha illalloh robbul 'arsyil 'azhiim. Laa ilaaha illalloh, robbus samaawaati wa robbul ardhi wa robbul 'arsyil kariim.

Artinya: "Tiada ilah (sesembahan) yang berhak disembah selain Allah yang Maha Agung dan Maha Santun. Tiada ilah (sesembahan) yang berhak disembah selain Allah, Rabb yang menguasai 'arsy, yang Maha Agung. Tiada ilah (sesembahan) yang berhak disembah selain Allah – (Dia) Rabb yang menguasai langit, (Dia) Rabb yang menguasai bumi, dan (Dia) Rabb yang menguasai 'arsy, lagi Mahamulia." (HR Bukhari nomor 6346 dan Muslim: 2730)

"Faedah hadits tersebut yakni Al-karb adalah suatu perkara yang memberatkan manusia dan memenuhi dadanya sehingga membuatnya marah," kata Ustadz Abduh. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/618/3178531/doa-0nHw_large.jpg
Bacaan Doa untuk Orang Meninggal yang Dibaca saat Takziah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/618/3178517/doa-c8fk_large.jpg
3 Bacaan Doa Hari Santri Nasional 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/618/3178232/tahlil-ktp5_large.jpg
Bacaan Doa Arwah dan Urutan Tahlil Lengkap dengan Artinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/618/3178183/anak_sakit_flu_dan_bautk-69Tb_large.jpg
Bacaan Doa Sakit Flu dan Batuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/330/3176378/doa-wYpU_large.jpg
Hukum dan Adab Berdoa di Media Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/618/3175570/doa-kC0s_large.jpg
Bacaan Doa untuk Melupakan Mantan
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement