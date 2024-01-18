Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Bangun Masjid Negara di IKN, Presiden Jokowi: Sarana Meningkatkan Iman dan Takwa kepada Allah Ta'ala

Hantoro , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |14:18 WIB
Bangun Masjid Negara di IKN, Presiden Jokowi: Sarana Meningkatkan Iman dan Takwa kepada Allah Ta'ala
Presiden Jokowi dan Menag Yaqut Cholil Qoumas saat peletakan batu pertama pembangunan Masjid Negara di IKN. (Foto: Kemenag.go.id)
A
A
A

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) Masjid Negara di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. 

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi berharap Masjid Negara di IKN ini dapat merepresentasikan kemajemukan yang dimiliki bangsa Indonesia.

"Saya berharap Masjid Negara ini akan merepresentasikan kemajemukan Indonesia dan sarana untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala," ujarnya, Rabu 17 Januari 2024, dikutip dari Kemenag.go.id.

"Tempat yang nyaman bagi umat Muslim untuk melakukan berbagai aktivitas keagamaan, aktivitas sosial lainnya, dan menjadi simbol untuk memperkuat toleransi dan moderasi beragama di Ibu Kota Nusantara kita," imbuhnya.

Tidak hanya Masjid Negara, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa di kawasan tersebut juga akan dibangun sejumlah tempat ibadah lainnya. Mulai gereja, wihara, pura, hingga kelenteng.

"Ini akan menunjukkan betapa kita ini sangat beragam, tetapi kerukunan tetap terus kita jaga untuk membangun persatuan di negara kita," ungkapnya. 

