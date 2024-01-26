Doakan dari Makkah, Rizky Billar Bersyukur Timnas Indonesia Melaju ke 16 Besar Piala Asia 2023

Ilustrasi artis Rizky Billar doakan Timnas Indonesia dari Makkah agar lolos 16 besar Piala Asia 2023. (Foto: Instagram @lestykejora)

ARTIS ganteng Rizky Billar menjadi salah satu orang yang kegirangan saat mengetahui Timnas Indonesia berhasil melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023.

Melalui unggahan di akun Instagram-nya, Rizky Billar mengaku sejak siang memanjatkan doa di Tanah Suci Makkah agar Timnas Indonesia lolos dari fase grup Piala Asia 2023.

"Dari siang trus doain Indonesia bisa lolos meskipun lewat jalur 'bergantung orang lain' tpi bodo amat yang penting sejarah baru terciptaaaa," tulis Rizky Billar dikutip pada Jumat (26/1/2024).

Masuk babak 16 besar Piala Asia menjadi sejarah baru bagi Timans Indonesia. Sementara sebagai pencinta sepakbola, tentunya suami pedangdut Lesti Kejora itu sangat senang.

"Alhamdulillah sejarah tercipta coyyy !! Indonesia resmi lolos 16 besar Piala Asia," tambah ayah dari Muhammad Levian Al Fatih Billar ini.