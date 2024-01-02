Isi Tahun Baru 2024, Ustadz Subki Al Bughury Bersama Rizky Billar dan Lesti Kejora Gelar Silaturahmi

Rizky Billar isi Tahun Baru 2024 dengan gelar silaturahmi bersama Ustadz Subki Al Bughury. (Foto: Instagram @rizkybillar)

PASANGAN artis Rizky Billar dan Lesti Kejora mengisi Tahun Baru 2024 dengan silaturahmi ke Ustadz Subki Al Bughury. Momen penuh hangat itu pun diabadikan melalui unggahan di akun Instagram-nya.

Dalam posting-annya, Rizky Billar menyebut silaturahmi ini menyambut Tahun Baru 2024. Diharapkan agar di tahun baru ini dirinya mampu menebar kebaikan untuk banyak orang.

"Silaturahmi dalam rangka menyambut penutup dan membuka tahun, Insya Allah di tahun depan banyak kebaikan-kebaikan yang akan menyertai kita semua, Aamiin. Selamat tahun baru semuanya," tulis Rizky Billar dalam keterangan unggahannya, dikutip pada Selasa (2/1/2024).

Dalam unggahan itu, Rizky Billar dan Lesti Kejora tampil sederhana saat bersilaturahmi dengan Ustadz Subki Al-Bughury. Tampak putra mereka, Muhammad Levian Al-Fatih Billar, begitu anteng saat digendong oleh Ustadz Subki Al-Bughury.