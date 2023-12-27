Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Apakah Boleh Merayakan Tahun Baru dalam Islam? Ini Jawaban Ustadz Abdul Somad

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |19:27 WIB
Apakah Boleh Merayakan Tahun Baru dalam Islam? Ini Jawaban Ustadz Abdul Somad
Ilustrasi Ustadz Abdul Somad menjelaskan hukum merayakan tahun baru. (Foto: Instagram @ustadzabdulsomad_official)
APAKAH boleh rayakan tahun baru dalam Islam? Ketahui jawaban lengkapnya berikut ini menurut penjelasan Ustadz Abdul Somad (UAS).

Ustadz Abdul Somad mengatakan perayaan malam tahun baru merupakan tradisi kaum Yahudi. Ketika masuk tahun baru, mereka biasanya akan meniupkan terompet dari tanduk kerbau.

Info grafis bahaya perayaan pergantian tahun baru. (Foto: Okezone)

"Itu perjanjian lama. Maka, jangan kasih anak-anak tiup terompet," ucap UAS, dikutip dari kanal YouTube Dakwah Cyber.

Ustadz Abdul Somad juga mengatakan tanggal 31 Desember atau malam tahun baru hendaknya diisi dengan muhasabah atau melakukan evaluasi diri.

"Kalau tidak muhasabah, habis Isya baiknya tidur. Jangan kalian ikut (merayakan tahun baru dengan tiup terompet atau sebagainya)," ujarnya. 

Telusuri berita muslim lainnya
