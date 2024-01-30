Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Doa Memasuki Pemakaman Baqi dan Ma'la

Hantoro , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |18:30 WIB
Doa Memasuki Pemakaman Baqi dan Ma'la
Ilustrasi doa masuk pemakaman Baqi dan Ma'la. (Foto: Okezone)
DOA memasuki pemakaman Baqi dan Ma'la. Diketahui bahwa Makam Baqi dikenal juga dengan nama Jannatul Baqi atau Baqi' al-Gharqad. Baqi merupakan kompleks pemakaman Islam pertama dan tertua di Kota Madinah, Arab Saudi.

Sementara Makam Ma'la dikenal juga dengan sebutan Jannatul Ma'la . Ini adalah pemakaman yang sudah ada sejak Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam belum lahir.

Sampai sekarang Makam Ma'la yang tertata rapi masih menjadi tempat mengebumikan jenazah Muslim yang meninggal dunia di Kota Makkah. 

Makam Baqi di Madinah. (Foto: Istimewa/Okezone)

Doa Memasuki Pemakaman Baqi dan Ma'la

Dikutip dari Muslim.or.id, disebutkan dalam kisah 'Aisyah yang membuntuti Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam ke pemakaman Baqi dalam sebuah hadits yang panjang, 'Aisyah bertanya kepada Rasulullah:

كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون

"Ya Rasulullah, apa yang harus aku ucapkan kepada mereka (penghuni kubur)?" Rasulullah menjawab, "Katakanlah: Assalamu’alaykum wahai penghuni kubur dari kalangan kaum mukminin dan muslimin. Semoga Allah merahmati orang-orang yang mendahului kami dan orang-orang yang datang kemudian. Dan Insya Allah kami akan menyusul kalian." (HR Muslim (3/14), Ahmad (6/221), An-Nasa'i (1/286), dan Abdurrazzaq nomor 6712) 

