Jelang Haji 2024, Masjid Nabawi Gunakan Karpet Microchip

KARPET microchip digunakan di Masjid Nabawi, Kota Madinah, Arab Saudi. Ini menjadi salah satu bagian dari upaya dan rencana berkelanjutan untuk mempersiapkan Masjid Nabawi bagi jamaah haji atau umrah.

Dilansir laman Haramain Sharifain, Badan Urusan Masjid Nabawi telah memperbarui karpet lama dengan karpet microchip. Adapun setiap karpet di Masjid Nabawi secara intensif dibersihkan, disterilkan, dan dirawat sepanjang waktu.

Karpet baru Masjid Nabawi ini termasuk salah satu karpet mewah dan berkualitas tinggi di Arab Saudi. Ditandai dengan disematkannya chip elektronik pada setiap karpet.

Microchip tersebut bisa dibaca melalui alat RFID. Microchip itu terhubung dengan sistem elektronik dan berisi informasi lengkap tentang karpet.