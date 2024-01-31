Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Jelang Haji 2024, Masjid Nabawi Gunakan Karpet Microchip

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |19:31 WIB
Jelang Haji 2024, Masjid Nabawi Gunakan Karpet Microchip
Masjid Nabawi gunakan karpet microchip jelang musim haji 2024. (Foto: Istimewa/Haramainsharifain)
A
A
A

KARPET microchip digunakan di Masjid Nabawi, Kota Madinah, Arab Saudi. Ini menjadi salah satu bagian dari upaya dan rencana berkelanjutan untuk mempersiapkan Masjid Nabawi bagi jamaah haji atau umrah. 

Dilansir laman Haramain Sharifain, Badan Urusan Masjid Nabawi telah memperbarui karpet lama dengan karpet microchip. Adapun setiap karpet di Masjid Nabawi secara intensif dibersihkan, disterilkan, dan dirawat sepanjang waktu.

Karpet microchip di Masjid Nabawi. (Foto: Istimewa/Haramainsharifain)

Karpet baru Masjid Nabawi ini termasuk salah satu karpet mewah dan berkualitas tinggi di Arab Saudi. Ditandai dengan disematkannya chip elektronik pada setiap karpet.

Microchip tersebut bisa dibaca melalui alat RFID. Microchip itu terhubung dengan sistem elektronik dan berisi informasi lengkap tentang karpet. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/615/3090312/kemegahan-masjid-nabawi-disebut-sebagai-wujud-keikhlasan-rasulullah-1lRv3HMg2I.jpg
Kemegahan Masjid Nabawi Disebut sebagai Wujud Keikhlasan Rasulullah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/614/3072647/imam-masjid-nabawi-bertemu-menag-sampaikan-amanah-raja-salman-kzEQVe6lUf.jpg
Imam Masjid Nabawi Bertemu Menag, Sampaikan Amanah Raja Salman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/614/3072539/imam-masjid-nabawi-kunjungi-indonesia-kemenag-memperkuat-kerja-sama-dakwah-dan-urusan-islam-3TY2WOL2M1.jpg
Imam Masjid Nabawi Kunjungi Indonesia, Kemenag: Memperkuat Kerja Sama Dakwah dan Urusan Islam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/06/614/3071493/daftar-imam-tetap-masjidil-haram-dan-masjid-nabawi-tahun-1446-h-2024-m-hOjiJs1o8e.jpg
Daftar Imam Tetap Masjidil Haram dan Masjid Nabawi Tahun 1446 H/2024 M
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/17/616/3009685/cara-sewa-sepeda-di-sekitar-masjid-nabawi-uYbjpVcWqD.jpg
Cara Sewa Sepeda di Sekitar Masjid Nabawi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/618/3008756/bacaan-doa-masuk-masjid-nabawi-jamaah-haji-dan-umrah-wajib-tahu-Q4dsvrHrj2.jpg
Bacaan Doa Masuk Masjid Nabawi, Jamaah Haji dan Umrah Wajib Tahu
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement