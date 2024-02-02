Advertisement
SERBA SERBI MUSLIM

Viral Polisi Sedang Bertugas Bertemu Ibu Gurunya, Langsung Salim Cium Tangan

Khusnul Khatimah , Jurnalis-Sabtu, 03 Februari 2024 |10:03 WIB
Viral Polisi Sedang Bertugas Bertemu Ibu Gurunya, Langsung Salim Cium Tangan
Viral polisi bertemu ibu gurunya langsung salim cium tangan. (Foto: Instagram @kisahsemangat)
A
A
A

VIRAL polisi yang sedang bertugas di jalanan bertemu ibu gurunya. Petugas kepolisian itu pun langsung menunduk dan salim cium tangan sang ibu guru.

Dikutip dari unggahan viral akun Instagram @kisahsemangat, tampak seorang polisi langsung salim saat pundaknya ditepuk oleh ibu gurunya ketika masih sekolah.

Viral polisi bertemu ibu gurunya langsung salim cium tangan. (Foto: Instagram @kisahsemangat)

Dalam keterangan dalam video viral tersebut, polisi yang bernama Briptu Alfian ini merupakan alumni SMK PGRI 3 Tlogomas, Jawa Timur.

Seorang ibu guru berjilbab menepuk bahu Bripka Alfian ketika sedang berbicara di depan kamera untuk menyemangati adik-adik yang masih sekolah.

Ibu guru yang memakai baju putih dan kerudung ungu itu pernah mendidik Bripka Alfian saat masih duduk di bangku sekolah.

Ketika itu pula dirinya langsung salim dan menanyakan kabar ibu guru tersebut. "Bu, yo nopo bu. Sehat ta, bu?"

Dalam video viral tersebut terlihat Bripka Alfian dan sang ibu guru mengobrol singkat. Bripka Alfian juga terlihat tersenyum semringah saat berjumpa kembali dengan ibu gurunya. 

