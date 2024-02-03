Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Geng Pemuda Selamatkan Kucing Terjebak di Ujung Sungai, Tuai Pujian Netizen

Khusnul Khatimah , Jurnalis-Sabtu, 03 Februari 2024 |13:03 WIB
Viral Geng Pemuda Selamatkan Kucing Terjebak di Ujung Sungai, Tuai Pujian Netizen
Viral geng pemuda menyelamatkan kucing terjebak di tebing tinggi ujung sungai. (Foto: Instagram @kisahsemangat)
A
A
A

VIRAL geng pemuda menyelamatkan kucing yang terjebak di ujung sungai atau kali. Aksi mereka pun menjadi pusat perhatian warganet di linimasa media sosial hingga menuai banyak pujian. 

Dikutip dari unggahan viral akun Instagram @kisahsemangat, tampak seorang pemuda berusaha untuk mengeluarkan kucing yang terjebak di tebing ujung sungai.

Viral geng pemuda menyelamatkan kucing terjebak di tebing tinggi ujung sungai. (Foto: Instagram @kisahsemangat)

Dalam video viral singkat tersebut tampak geng pemuda bekerja sama untuk menyelamatkan kucing kecil yang terjebak.

Seorang pemuda turun langsung dengan kaki hanya bertumpu pada pipa pembuangan air serta tangan kanan yang dipegang erat oleh temannya.

Sementara teman yang lain membantu dengan mengarahkan kayu galah ke arah kucing tersebut. Saat kucing bergerak, pemuda yang turun tersebut langsung menarik telinga si kucing untuk menyelamatkannya.

Pemuda itu tersenyum senang saat berhasil membawa kucing kecil dari ujung sungai dengan selamat. 

Topik Artikel :
sungai Kucing pemuda Viral
Telusuri berita muslim lainnya
