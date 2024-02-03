Viral Geng Pemuda Selamatkan Kucing Terjebak di Ujung Sungai, Tuai Pujian Netizen

VIRAL geng pemuda menyelamatkan kucing yang terjebak di ujung sungai atau kali. Aksi mereka pun menjadi pusat perhatian warganet di linimasa media sosial hingga menuai banyak pujian.

Dikutip dari unggahan viral akun Instagram @kisahsemangat, tampak seorang pemuda berusaha untuk mengeluarkan kucing yang terjebak di tebing ujung sungai.

Dalam video viral singkat tersebut tampak geng pemuda bekerja sama untuk menyelamatkan kucing kecil yang terjebak.

Seorang pemuda turun langsung dengan kaki hanya bertumpu pada pipa pembuangan air serta tangan kanan yang dipegang erat oleh temannya.

BACA JUGA: Viral 2 Pria Indonesia Naik Sepeda ke Makkah untuk Tunaikan Haji

Sementara teman yang lain membantu dengan mengarahkan kayu galah ke arah kucing tersebut. Saat kucing bergerak, pemuda yang turun tersebut langsung menarik telinga si kucing untuk menyelamatkannya.

Pemuda itu tersenyum senang saat berhasil membawa kucing kecil dari ujung sungai dengan selamat.