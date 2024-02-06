Viral Hijaber Naik Motor Buka Google Maps Pakai Laptop, Netizen: Kebangetan Kalo Masih Nyasar

VIRAL hijaber yang sedang naik motor membuka Google Maps pakai laptop. Ini di luar kebiasaan orang-orang yang biasanya melihat peta digital tersebut secara praktis dari handphone (HP).

Dikutip dari unggahan viral akun TikTok @agres.id, tampak sepeda motor matik putih sedang berhenti di dekat jalur rel kereta api. Sementara seorang wanita hijaber yang membonceng di belakang pengendara membuka Google Maps dari laptop.

Dalam video viral singkat tersebut tampak motor pengendara berhenti karena kereta api sedang melintasi jalurnya. Sementara hijaber itu mengarahkan jalan kepada si pengendara dengan laptop di pangkuannya.

Penumpang tersebut tampak menggunakan kerudung berwarna silver dan pakaian serbahitam. Hijaber itu pun membuka Google Maps dengan menggunakan laptop yang berukuran cukup besar.

Penumpang tersebut bahkan menunjuk laptop, kemudian mengarahkan kepada si pengendara. Hal ini pun tampak jelas oleh para pengendara lainnya di belakang.