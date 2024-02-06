Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Kisah Inspiratif Syamsuri Firdaus, Qari Pemenang MTQ Internasional Asal NTB

Hantoro , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |16:06 WIB
Kisah Inspiratif Syamsuri Firdaus, Qari Pemenang MTQ Internasional Asal NTB
Pemenang MTQ internasional Syamsuri Firdaus bertemu Presiden Jokowi. (Foto: Istimewa/Okezone)
INILAH kisah inspiratif Syamsuri Firdaus, qari pemenang MTQ internasional asal NTB. Ia berhasil meraih juara 1 pada Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Internasional ke-7 yang digelar di Istanbul, Turki. 

Melalui unggahan di akun Facebook-nya, Syamsuri Firdaus yang merupakan kelahiran Sila Rada, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, NTB, ini menyampaikan ucapan terima kasih kepada orangtua, keluarga, guru, dan teman-teman yang telah mendoakan serta mendukungnya hingga berhasil meraih juara dan mengharumkan Indonesia.

"Subhanallah. Walhamdulillah wa laailaha illallah wallahu akbar. Qodarullah bibarokatiddu'aaikum. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada orangtua, keluarga, guru-guru, dan teman-teman saya semua yang sudah mendoakan saya dan men-support saya. Alhamdulillah di antara 68 negara yang ikut saya terpilih sebagai juara 1 di MTQ Internasional ke-7 di Istanbul, Turki. Terima kasih banyak teman-teman, Allahu Akbar," tulis Syamsuri Firdaus.

Alumni MAN 3 Bima yang mengenyam pendidikan S-1 Jurusan Sastra Arab Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) Universitas Indonesia (UI) ini sebelumnya sempat khawatir dengan lawannya di babak penyisihan. Namun dalam kompetisi lanjutan, Syamsuri berhasil masuk putaran final.

Di putaran final, qari yang dikenal mahir membawakan beberapa ciri khas lantunan ayat suci Alquran ini kembali menunjukkan kemampuan di hadapan dewan juri hingga meraih kemenangan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, ketika masih berusia 14 tahun, Syamsuri menyabet juara 1 Nasional Tilawah Anak MTQ 2012 Tingkat Provinsi NTB.

Kemudian diundang mengikuti MTQ Tingkat Nasional di Maluku dan meraih Juara 1 Nasional Tilawah Anak 2012. 

