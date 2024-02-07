Ternyata seperti Ini Cara Membersihkan Bangunan Kakbah

TERUNGKAP cara membersihkan Kakbah. Hal ini bisa menambah pengetahuan umat Islam mengenai bangunan suci yang sangat dimuliakan dan menjadi kiblat sholat tersebut.

Kakbah adalah sebuah bangunan suci yang berada di tengah Kompleks Masjidil Haram di Kota Makkah, Arab Saudi.

Kakbah juga sering disebut sebagai Baitullah atau Rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Kakbah berfungsi sebagai pusat ibadah umat Islam dan menjadi fokus utama dalam ibadah haji serta umrah.

Tentunya bangunan suci kaum Muslimin tersebut harus selalu terjaga kebersihannya. Namun, membersihkan Kakbah ternyata cukup berbeda dengan umumnya.