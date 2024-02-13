Ini Doa Sahur Puasa Qadha Bayar Utang Ramadhan, Lengkap Bacaan Arab Latin Beserta Artinya

INI doa sahur puasa qadha bayar utang Ramadhan. Diketahui bahwa waktu sahur tidak hanya digunakan untuk menyantap makanan, namun juga sangat baik diisi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dihimpun dari Rumaysho.com, Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal M.Sc menerangkan berdasarkan hadits muttafaqun 'alaih, riwayat Anas bin Malik, Nabi Shallallahu 'alaihi wassallam bersabda:

تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِى السَّحُورِ بَرَكَةً

"Makan sahurlah kalian karena dalam makan sahur terdapat keberkahan." (HR Bukhari nomor 1923 dan Muslim: 1095)

Dalam kitab-kitab hadits, tidak ada doa khusus ketika makan sahur. Demikian juga dalam kitab-kitab fiqih terkemuka; misalnya Fiqih Sunnah, Fiqih Islam wa Adillatuhu, Fiqih Empat Madzhab; hanya dicantumkan doa berbuka namun tidak dicantumkan doa sahur.

BACA JUGA: Bacaan Niat dan Doa Buka Puasa Ramadhan Lengkap Arab Latin dan Terjemahannya

BACA JUGA: Batas Waktu Bayar Puasa Qadha Ramadhan di Bulan Syaban

Doa Sebelum Makan Sahur

Dengan demikian, doa sebelum makan sahur sama dengan doa sebelum makan, yakni:

بِسْمِ اللَّهِ

Bismillah

Artinya: "Dengan menyebut nama Allah."

Membaca basmalah ini berdasarkan hadits shahih:

إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنْ نَسِىَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى فِى أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ

Artinya: "Apabila salah seorang di antara kalian makan, hendaklah ia menyebut nama Allah Ta’ala. Dan jika ia lupa, hendaklah ia membaca 'Bismilaahi awalahu wa aakhirahu'." (HR Tirmidzi dan Abu Dawud)