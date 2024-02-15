Pakai Cara Receh, Abu Nawas Bikin Kawannya yang Murung Langsung Tertawa Lepas

Ilustrasi Abu Nawas pakai cara receh bikin kawannya yang murung langsung tertawa terbahak-bahak. (Foto: YouTube Humor Sufi Official)

ABU Nawas melihat kawannya sedang murung di warung kopi langganannya. Dia pun merasa kasihan dan cepat-cepat menghampirinya.

"Hai kawan, sepertinya engkau sedang ada masalah ya? Coba ceritakan kepadaku," ucap Abu Nawas membuka percakapan seperti dilansir kanal YouTube Doa Ibu Guru.

Kawan Abu Nawas itu lalu menceritakan permasalahan yang sedang dihadapinya. Sebagai seorang sahabat, Abu Nawas coba menghibur temannya.

Ia menceritakan kisah lucu tentang seorang anak petani. Setelah mendengar cerita Abu Nawas yang lucu itu, sang kawan langsung tertawa terpingkal-pingkal.

"Terima kasih Abu Nawas, kau telah menghiburku, sehingga beban pikiranku menjadi plong," kata kawannya kepada Abu Nawas.

Hari berikutnya saat Abu Nawas datang ke warung kopi kembali mendapati kawannya yang kemarin sedang termenung seorang diri.

"Hai kawan, kamu kenapa lagi?" tanya Abu Nawas sambil menghampirinya.

"Aku sedang dilanda masalah, Abu Nawas," jawab kawannya.

"Jangan bersedih. Masalah apalagi yang sedang menimpamu?" tanya abu Awas.