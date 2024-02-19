Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Geng Murid SMA Beri Kejutan Hadiah untuk Ibu Pemilik Warung Tongkrongan

Hantoro , Jurnalis-Senin, 19 Februari 2024 |18:19 WIB
Viral Geng Murid SMA Beri Kejutan Hadiah untuk Ibu Pemilik Warung Tongkrongan
Viral geng murid SMA beri hadiah kejutan untuk ibu pemilik warung tongkrongan. (Foto: Instagram @kisahsemangat)
A
A
A

VIRAL video yang memperlihatkan geng murid SMA (sekolah menengah atas) memberi kejutan hadiah untuk ibu pemilik warung tongkrongan. Sontak aksi mulia ini jadi perhatian di linimasa media sosial. 

Dilansir unggahan viral akun TikTok @reyynoal, dalam video itu terlihat geng murid SMA berseragam pramuka datang ke warung tongkrongan. Mereka menaiki sepeda motor masing-masing. 

Viral geng murid SMA beri hadiah kejutan untuk ibu pemilik warung tongkrongan. (Foto: Instagram @kisahsemangat)

Para murid SMA itu tampak membawa bermacam-macam barang. Kemudian mereka memberikan salam kepada ibu pemilik warung tongkrongan.

Tidak lama kemudian, murid-murid SMA itu pun memberikannya kepada ibu pemilik warung tongkrongan. 

Usut punya usut, hadiah itu mereka berikan sebagai kenang-kenangan karena pemilik warung tongkrongan akan pindah ke Bandung.

"Terima kasih buat keluarga ibu udah nemenin kita-kita dari kelas 10 sampai sekarang kelas 12," tulis unggahan viral tersebut. 

Halaman:
1 2
Topik Artikel :
Hadiah Warung Murid SMA Viral
Telusuri berita muslim lainnya
