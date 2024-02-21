Viral Keluarga Kecil Palestina Berterima Kasih ke Indonesia yang Selalu Share Keadaan di Sana

Viral keluarga kecil Palestina berterima kasih ke Indonesia yang selalu share di medsos keadaan di negaranya. (Foto: Instagram @moraisyah)

VIRAL keluarga kecil Palestina mengucapkan terima kasih kepada Indonesia karena selalu share keadaan di sana melalui media sosial. Hal ini pun menjadi perhatian warganet di Tanah Air.

Dikutip dari unggahan viral akun Instagram @moraisyah, tampak keluarga kecil Palestina itu mengucapkan terima kasih untuk semua orang di Indonesia.

Dalam video viral singkat tersebut tampak keluarga kecil yang terdiri dari ayah, anak perempuan, dan anak kecil laki-laki yang duduk dalam pangkuan ayahnya memberikan ucapan terima kasih.

"Assalamualaikum, Indonesia, Malaysia, terima kasih tetap share. Barakallah, Malaysia, Indonesia. Allahuakbar, allahuakbar," ucap sang ayah dan anak tersebut.

Keluarga kecil Palestina itu berdiri dengan latar belakang reruntuhan bangunan. Dalam beberapa detik sebelum video berakhir, sang ayah menunjukkan keadaan di belakangnya berupa puing-puing reruntuhan bangunan akibat dibombardir zionis Israel.