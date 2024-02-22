Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Doa saat Ada Angin Puting Beliung seperti Menerjang Rancaekek Bandung

Hantoro , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |12:22 WIB
Doa saat Ada Angin Puting Beliung seperti Menerjang Rancaekek Bandung
Angin puting beliung menerjang Rancaekek Bandung. (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

DOA saat ada angin puting beliung sangat penting diketahui. Dilaporkan angin kencang itu melanda wilayah Kecamatan Rancaekek di Kabupaten Bandung hingga sebagian wilayah Sumedang, Jawa Barat, pada Rabu 21 Februari 2024 sore.

Terjangan angin puting beliung di Rancaekek Bandung ini menyebabkan sejumlah bangunan rusak, pohon tumbang, hingga truk dan sepeda motor terguling. Kemudian membuat 29 orang luka-luka. 

Bagi umat Islam, ada doa yang bisa diamalkan ketika diterjang angin puting beliung. Tujuannya agar selalu mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dihimpun dari aplikasi Apa Doanya, doa shahih sesuai hadits Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam yang bisa dibaca ketika diterjang angin kencang: 

Doa 1

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا

Arab latin: Allaahumma innii as-aluka khoirohaa wa a'uudzu bika min syarrihaa.

Artinya: "Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada-Mu kebaikan angin ini, dan aku berlindung kepada-Mu dari kejelekannya." (HR Abu Dawud 4/326, Ibnu Majah 2/1228, lihat kitab Shahih Ibnu Majah 2/305. Sumber kitab Hisnul Muslim) 

Doa 2

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيْهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ

Arab latin: Allaahumma innii as-aluka khoirohaa, wa khoiro maa fiihaa, wa khoiro maa ursilat bihi, wa a'uudzu bika min syarrihaa, wa syarri maa fiihaa, wa syarri maa ursilat bih.

Artinya: "Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada-Mu kebaikan angin (ribut ini), kebaikan apa yang di dalamnya dan kebaikan tujuan angin ini diembuskan. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan angin ini, kejahatan apa yang di dalamnya dan kejahatan tujuan angin ini diembuskan." (HR Muslim nomor 899) 

