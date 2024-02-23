Pasca-Pemilu 2024, MUI Minta Semua Menahan Diri dari Potensi Konflik

DEWAN Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Tausiyah Kebangsaan pasca-Pemilu 2024. Tausiyah Kebangsaan melalui surat nomor Kep-14/DP-MUI/II/2024 ini dikeluarkan dalam rangka turut aktif mengawal konsolidasi demokrasi yang damai dan bermartabat.

Salah satu poin Tausiyah Kebangsaan itu, MUI mengajak semua pihak untuk saling menahan diri dari segala potensi konflik yang bisa merugikan masyarakat dan negara pasca-Pemilu 2024.

"Meminta semua pihak untuk saling menahan diri dari segala potensi konflik yang merugikan masyarakat dan negara. Semua pihak tetap saling menghormati, namun tetap memberi ruang kritis terhadap jalannya proses rekapitulasi penghitungan suara secara berjenjang oleh KPU dan menerima penetapan penghitungan suara secara nasional serentak 2024 oleh KPU, setelah semua upaya mekanisme hukum legal formal selesai," isi poin keenam Tausyiah Kebangsaan MUI, dikutip pada Jumat (23/2/2024).

Tausiyah Kebangsaan yang ditandatangani Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan pada 20 Februari 2024 ini juga menyampaikan sangat menghormati semua upaya secara konstitusional yang ditempuh oleh masing-masing pihak usai pemungutan suara sebagai bentuk jaminan terselenggarannya mekanisme demokratis yang bermartabat.

Adapun sejumlah poin dalam Tausiyah Kebangsaan MUI adalah sebagai berikut:

1. Bersyukur atas penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 telah berjalan sebagaimana tahapan-tahapan yang telah ditetapkan. Semoga semua tahapan Pemilu 2024 berjalan dengan demokratis, jurdil, luber, dialogis, damai, dan bermartabat.

2. Sebagai salah satu institusi penegak akhlak (moral force) maka perkhidmatan MUI senantiasa istiqamah dalam memberi penguatan terhadap upaya penegakan nilai-nilai kejujuran dan keadilan termasuk dalam proses penyelenggaraan pemilu sebagai manifestasi pemilihan pemimpin bangsa (nashbu al-imam).