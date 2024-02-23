Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Pasca-Pemilu 2024, MUI Minta Semua Menahan Diri dari Potensi Konflik

Widya Michella , Jurnalis-Jum'at, 23 Februari 2024 |16:02 WIB
Pasca-Pemilu 2024, MUI Minta Semua Menahan Diri dari Potensi Konflik
Ilustrasi MUI imbau semua pihak hindari konflik merugikan pasca-Pemilu 2024. (Foto: Istimewa/mui.or.id)
A
A
A

DEWAN Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Tausiyah Kebangsaan pasca-Pemilu 2024. Tausiyah Kebangsaan melalui surat nomor Kep-14/DP-MUI/II/2024 ini dikeluarkan dalam rangka turut aktif mengawal konsolidasi demokrasi yang damai dan bermartabat. 

Salah satu poin Tausiyah Kebangsaan itu, MUI mengajak semua pihak untuk saling menahan diri dari segala potensi konflik yang bisa merugikan masyarakat dan negara pasca-Pemilu 2024

Info grafis tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu 2024. (Foto: Okezone)

"Meminta semua pihak untuk saling menahan diri dari segala potensi konflik yang merugikan masyarakat dan negara. Semua pihak tetap saling menghormati, namun tetap memberi ruang kritis terhadap jalannya proses rekapitulasi penghitungan suara secara berjenjang oleh KPU dan menerima penetapan penghitungan suara secara nasional serentak 2024 oleh KPU, setelah semua upaya mekanisme hukum legal formal selesai," isi poin keenam Tausyiah Kebangsaan MUI, dikutip pada Jumat (23/2/2024).

Tausiyah Kebangsaan yang ditandatangani Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan pada 20 Februari 2024 ini juga menyampaikan sangat menghormati semua upaya secara konstitusional yang ditempuh oleh masing-masing pihak usai pemungutan suara sebagai bentuk jaminan terselenggarannya mekanisme demokratis yang bermartabat. 

Adapun sejumlah poin dalam Tausiyah Kebangsaan MUI adalah sebagai berikut:

1. Bersyukur atas penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 telah berjalan sebagaimana tahapan-tahapan yang telah ditetapkan. Semoga semua tahapan Pemilu 2024 berjalan dengan demokratis, jurdil, luber, dialogis, damai, dan bermartabat.

2. Sebagai salah satu institusi penegak akhlak (moral force) maka perkhidmatan MUI senantiasa istiqamah dalam memberi penguatan terhadap upaya penegakan nilai-nilai kejujuran dan keadilan termasuk dalam proses penyelenggaraan pemilu sebagai manifestasi pemilihan pemimpin bangsa (nashbu al-imam). 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/330/3093474/kemiskinan-makin-dekat-dengan-surga-ketua-mui-mindsetnya-salah-1khmW9gUTQ.jpg
Kemiskinan Makin Dekat dengan Surga, Ketua MUI : Mindsetnya Salah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/614/3058532/tayangan-adzan-tv-diganti-running-teks-saat-misa-paus-fransiskus-mui-sebut-kearifan-lokal-jfmFueb9Dk.jpg
Tayangan Adzan TV Diganti Running Teks saat Misa Paus Fransiskus, MUI Sebut Kearifan Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/17/330/3050507/mui-maknai-hut-ke-79-ri-dengan-merdeka-secara-akidah-agama-hanya-kepada-allah-aafPfJtZXa.jpg
MUI: Maknai HUT Ke-79 RI dengan Merdeka secara Akidah, Agama, Hanya kepada Allah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/17/330/3050432/hut-ke-79-ri-mui-kemerdekaan-ini-nikmat-dan-rahmat-terbesar-dari-allah-swt-DXdsq6xc7v.jpg
HUT Ke-79 RI, MUI: Kemerdekaan Ini Nikmat dan Rahmat Terbesar dari Allah SWT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/16/330/3050078/mui-tegaskan-bpip-langgar-aturannya-sendiri-karena-larang-paskibraka-pakai-jilbab-fjCkbcgk72.jpg
MUI Tegaskan BPIP Langgar Aturannya Sendiri karena Larang Paskibraka Pakai Jilbab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/16/614/3050059/mui-keluarkan-5-tuntutan-terkait-aturan-lepas-jilbab-paskibraka-muslimah-ntsnBMtx3z.jpg
MUI Keluarkan 5 Tuntutan Terkait Aturan Lepas Jilbab Paskibraka Muslimah
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement