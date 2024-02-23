Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Hijaber ke Kondangan Dapat Doorprize Motor, Netizen: Ngamplop Gocap Pulang Bawa 20 Juta

Khusnul Khatimah , Jurnalis-Jum'at, 23 Februari 2024 |17:23 WIB
Viral Hijaber ke Kondangan Dapat Doorprize Motor, Netizen: Ngamplop Gocap Pulang Bawa 20 Juta
Viral hijaber cantik dapat doorprize motor di kondangan. (Foto: Instagram @kisahsemangat)
A
A
A

VIRAL seorang hijaber cantik datang ke kondangan malah dapat hadiah doorprize sepeda motor. Peristiwa tidak biasa ini pun ramai menjadi perhatian warganet di linimasa media sosial.

Dilansir unggahan viral akun TikTok @visesa.organizer, tampak hijaber cantik tersebut berlari ke panggung pengantin saat nomor undian penerima doorprize sepeda motor disebutkan oleh pembawa acara. 

Dalam video viral singkat tersebut tampak pengantin pria sedang memilih kertas di wadah bening yang telah disediakan.

Dalam pemilihan kertas itu pengantin ditemani dua pembawa acara dan satu staf yang memegang tempat tersebut. 

Viral hijaber cantik dapat doorprize motor di kondangan. (Foto: Instagram @kisahsemangat)

Kertas yang telah dipilih tersebut diberikan kepada para pembawa acara dan dibacakan dengan suara lantang.

"Selamat untuk nomor 322," ucap para pembaca acara tersebut dengan gembira.

Pemilik nomor itu pun berlari ke atas panggung pengantin sambil mengangkat kertas yang dia punya. 

Sang hijaber tersebut membungkukkan badan secara singkat ketika berada di samping para pengantin. Mereka berfoto bersama dengan wanita tersebut bersama kunci simbolis yang diterimanya.

Tamu wanita tersebut tersenyum lebar bersama dengan kunci simbolis dan motor di sampingnya. 

