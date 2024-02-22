Advertisement
SERBA SERBI MUSLIM

Viral Rumah Punya Banyak Kamar seperti Hotel, Bisa Diisi Puluhan Anggota Keluarga

Khusnul Khatimah , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |13:09 WIB
Viral Rumah Punya Banyak Kamar seperti Hotel, Bisa Diisi Puluhan Anggota Keluarga
Viral rumah punya banyak kamar seperti hotel. (Foto: Instagram @kisahsemangat)
VIRAL sebuah rumah memiliki banyak kamar layaknya hotel yang bisa diiisi puluhan anggota keluarga. Rumah tidak biasa ini pun menjadi ramai diperbincangkan warganet di linimasa media sosial. 

Dilansir unggahan viral akun TikTok @melgitze, tampak sebuah rumah mempunyai banyak kamar hingga bisa dihuni puluhan anggota keluarga dalam satu waktu.

"Rumah di kampung," tulis keterangan unggahan viral tersebut.

Rumah dua lantai itu penuh terisi ketika musim mudik. Pada bagian depan terdapat ruang tamu yang di sisi kanan dan kirinya terdapat empat kamar kecil yang bisa ditempati.

Sementara di lantai dua terdapat tiga kamar yang cukup luas, sehingga dalam satu kamar dapat ditempati dua keluarga. 

Viral rumah punya banyak kamar seperti hotel. (Foto: Instagram @kisahsemangat)

Dalam kamar tersebut tampak beberapa tempat tidur tunggal. Bahkan di lorong kamar terdapat beberapa kasur yang masih terbungkus plastik.

Kamar-kamar di dalam rumah ini rata-rata memiliki pendingin udara atau AC. Selain itu, rumah ini masih memiliki sumur.

Rumah tersebut juga memiliki dapur besar dan satu kamar lagi di bagian belakang. Sementara di belakang rumah juga ada tempat kumpul keluarga.

Pada bagian akhir video, pemilik memasukkan foto keluarga besarnya.

"Masih beberapa keluarga yang tidak pulang tahun ini. Semoga tahun depan bisa makin ramai ya," ungkap keterangan video viral tersebut. 

