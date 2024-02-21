Viral Rekaman Petinju Muhammad Ali Ditanya soal Sholat, Jawabannya Bikin Takjub

VIRAL rekaman video lawas yang memperlihatkan petinju juara dunia Muhammad Ali ditanya oleh seorang presenter mengenai sholat. Jawabannya pun tidak terduga dan bikin takjub warganet yang menyaksikan.

Muhammad Ali adalah petinju ternama beragama Islam yang berasal dari Amerika Serikat. Sebelum masuk Islam, ia memiliki nama lahir Cassius Marcellus Clay Jr.

BACA JUGA: Viral Keluarga Kecil Palestina Berterima Kasih ke Indonesia yang Selalu Share Keadaan di Sana

Muhammad Ali memiliki segudang prestasi. Bahkan, ia dijuluki sebagai "The Greatest" karena banyak memenangkan kejuaraan dunia.

Tepatnya pada tahun 1964,1974, dan 1978; Muhammad Ali menjadi satu-satunya petinju yang memenangkan juara dunia kelas berat sebanyak tiga kali. Hingga ia dinobatkan sebagai juara dunia tinju kelas berat pada 1964.

Dikutip dari unggahan viral akun Instagram @kaumadam.idn, tampak Muhammad Ali menjawab dengan jelas pertanyaan yang diberikan presenter mengenai sholat.

Dalam acara tersebut, Muhammad Ali diundang sebagai bintang tamu. Presenter itu bertanya kepadanya mengenai doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Muhammad Ali menjawab bahwa dia setiap pagi Sholat Subuh tepat jam 5. Alarmnya bunyi tiap jam setengah 5 pagi. Waktu itu digunakannya untuk bersiap-siap sebelum sholat.

"Tak ada yang lebih indah dari bangun pagi gosok gigi, berkumur, menghilangkan dosa dan kekejian yang kau dapatkan dari dunia ini," ucap Muhammad Ali.

BACA JUGA: Viral Geng Murid SMA Beri Kejutan Hadiah untuk Ibu Pemilik Warung Tongkrongan

Dia menjelaskan aktivitasnya sebelum Sholat Subuh secara runtut. Dari bangun tidur dalam keadaan belum bersih hingga membersihkan seluruh tubuh dan memakai pakaian rapi.

Bahkan saat melakukan sholat di tempat yang bersih, tanpa sepatu, dan menggunakan sajadah sebagai alas. Tidak luput dari perhatiannya setelah selesai sholat berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

"Memohon kepada Sang Pencipta Alam Semesta untuk jadikan aku lebih baik, lebih kuat, berikan aku kekuatan. Ini dilakukan lima kali dalam sehari," paparnya.

Meskipun sangat terkenal dan memiliki banyak prestasi, Muhammad Ali tidak pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.