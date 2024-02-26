Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Menag Usul KUA Jadi Tempat Nikah Semua Agama, Ini Alasannya

Hantoro , Jurnalis-Senin, 26 Februari 2024 |18:26 WIB
Menag Usul KUA Jadi Tempat Nikah Semua Agama, Ini Alasannya
Ilustrasi Menag usul KUA jadi tempat pernikahan semua agama. (Foto: Kemenag.go.id)
A
A
A

MENTERI Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengusulkan Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi tempat menikah semua agama. Adapun alasannya usulan tersebut untuk memberi kemudahan bagi umat beragama. 

"Saya optimistis lah kalau untuk kebaikan seluruh warga bangsa, kebaikan seluruh umat beragama, mau merevisi undang-undang atau apa pun, orang pasti memberikan dukungan. Usulan ini kan untuk memberikan kemudahan bagi seluruh umat beragama," ujar Menag di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2/2024), dilansir Kemenag.go.id.

Ilustrasi pernikahan. (Foto: Okezone)

Sebelumnya ide menjadikan KUA sebagai tempat pernikahan seluruh umat beragama dilontarkan Menag saat membuka Rakernas Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam di Jakarta.

"Kita ingin menjadikan KUA itu untuk dapat digunakan oleh saudara-saudara kita semua agama untuk melakukan proses pernikahan. Karena KUA ini adalah etalase Kementerian Agama," tuturnya.

"Kementerian Agama itu kan kementerian semua agama, jadi KUA (diharapkan) juga dapat memberikan pelayanan keagamaan kepada umat agama non-Islam," imbuhnya. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/614/3182626/wamenag_romo_muhammad_syafii-6Pyd_large.jpg
Tekankan Persatuan, Wamenag Ajak Pemuda Jadi Pahlawan Masa Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/614/3178500/menag_nasaruddin_umar-LAaw_large.jpg
Jadi Kado Hari Santri, Presiden Prabowo Setuju Pembentukan Ditjen Pesantren
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/614/3175677/wamenag_romo_muhamnmad_syafii-jiQY_large.jpg
Wamenag Ungkap Alasan Perlunya Ditjen Pesantren
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/614/3160652/wamenag_romo_muhamnmad_syafii-uFPX_large.jpg
Tak Lagi Tangani Haji, Kemenag Fokus 2 Hal Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/614/3158030/menag_nasaruddin_umar-8mbI_large.jpg
Menag Sebut Spiritualitas Harus Jadi Roh Pendidikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/614/3154884/kiblat-UN1H_large.jpg
Matahari Tepat di Atas Ka'bah 15–16 Juli 2025, Cek Arah Kiblat!
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement