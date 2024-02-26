1 Ramadhan 1445 H Jatuh pada Tanggal Berapa?

BERIKUT ini jawaban dari pertanyaan: 1 Ramadhan 1445 H jatuh pada tanggal berapa? Diketahui bahwa Ramadhan adalah bulan yang mulia. Ramadhan dipilih sebagai bulan untuk puasa, dan pada bulan ini pula Alquran diturunkan.

Dilansir Muslim.or.id, Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal M.Sc menerangkan bahwa keistimewaan bulan Ramadhan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآَنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

"(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Alquran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu." (QS Al Baqarah: 185)

BACA JUGA: Cara Menghitung Fidyah Puasa Ramadhan

Ketika bulan Ramadhan tiba juga setan-setan dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, dan pintu-pintu surga dibuka. Ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam:

إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ

"Apabila Ramadhan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan pun dibelenggu." (HR Bukhari nomor 3277 dan Muslim: 1079, dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu)

Awal Ramadhan Versi Pemerintah dan NU

Pemerintah dan Nahdlatul Ulama (NU) diketahui kerap sama dalam menentukan awal bulan Ramadhan. Namun hingga hari ini, keduanya belum mengumumkannya.

Berdasarkan Kalender Hijriah Indonesia 2024 yang disusun Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia, bulan Ramadhan tahun ini diperkirakan jatuh pada 12 Maret dan berakhir pada 9 April 2024 Masehi.

Hari raya Lebaran Idul Fitri 1445 pun diprediksi bertepatan pada 10 April 2024. Tapi, kepastiannya masih harus menunggu sidang isbat penetapan awal bulan Ramadhan yang digelar pada 10 Maret.

Sidang isbat akan dilaksanakan di Auditorium HM Rasjidi Kementerian Agama, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Kemudian digelar secara hybrid atau daring dan luring.

Sidang isbat bakal dibagi menjadi tiga tahap. Pertama, pemaparan posisi hilal awal Ramadhan 1445 H berdasarkan hasil hisab (perhitungan astronomi). Pemaparan dilakukan Tim Hisab dan Rukyat Kemenag mulai pukul 17.00 WIB.

Kedua, digelar secara tertutup setelah Sholat Maghrib. Selain data hisab (informasi), sidang isbat juga akan merujuk pada hasil rukyatulhilal (konfirmasi) yang dilakukan Tim Kemenag pada 134 lokasi di seluruh Indonesia.

"Tahap ketiga, konferensi pers hasil sidang isbat yang juga disiarkan melalui media sosial Kemenag," jelas Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kemenag Adib, dikutip dari Kemenag.go.id, Senin (26/2/2024).