Hadoroh Tahlil Lengkap Bahasa Arab dan Terjemahan Indonesia

HADOROH tahlil lengkap bahasa Arab dan terjemahan Indonesia. Hadoroh tahlil adalah bacaan yang dilantunkan sebagian Muslim sebelum membaca Surat Yasin. Tujuannya untuk mendoakan orang yang sudah meninggal dunia.

Hadoroh tahlil umumnya diiringi tawasul, yaitu kiriman doa kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam, para sahabat, tabi'in, dan orang-orang alim.

BACA JUGA: Bacaan Surat Al Kahfi di Malam Jumat Bulan Syaban

Berikut ini bacaan hadoroh tahlil lengkap bahasa Arab dan terjemahan Indonesia, sebagaimana telah Okezone himpun:

إلَى حَضْرَةِ النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَلِهِ وَاَزْوَخِهِ وَاَوْلَادِه وذُرَّيَّا تِهِ اَلْفَاتِحَه

Arab latin: Ilaa hadhrotin Nabiyyil Mushthafaa, Muhammadin shollallohu 'alaihi wa sallam, Wa aalihii wa azwaajihii wa auladihi wa dzurriyatihi, Al-Faatihah.

Artinya: "Teruntuk yang terhormat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, segenap keluarga, dan para sahabatnya. Bacaan Al-Fatihah ini kami tujukan kepada Allah dan pahalanya untuk mereka semua. Al-Fatihah …" (membaca Surat Al-Fatihah 1 kali)

ثُمَّ إلَى حَضْرَةِ إِخْوَانِهِ مِنَ اْلأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَاْلأَوْلِيَاءِ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَالصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ وَاْلعُلَمَاءِ وَاْلمُصَنِّفِيْنَ وَجَمِيْعِ اْلمَلاَئِكَةِ اْلمُقَرَّبِيْنَ خُصُوْصًا سَيِّدنَا الشَّيْخِ عَبْدِ اْلقَادِرِ الجَيْلاَنِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَلْفَاتِحَة

Arab latin: Tsumma ilaa hadhratin ikhwaanihi minal anbiyaai wal mursaliin wal auliayaai wa syuhadaai wa shaalihin wa shahaabati wat taabi'iina wal 'ulamaai wal mushannifiin wajami'il malaaikatil muqarrabiin khushusan sayyidina asy syaikh 'Abdul Qadir Al Jailaani radhiyallahu 'anhu al faatihah.

Artinya: "Kemudian kepada para handai taulannya, dari pada nabi dan utusan, para wali, para syuhada, orang-orang sholeh, para sahabat dan tabi'in, para ulama, para pengarang yang ikhlas, dan kepara para malaikat yang selalu taqarrub. Dan terutama kepada penghulu kita Syekh Abdul Qodir Al Jailani, Al Fatihah ….." (membaca Surat Al-Fatihah 1 kali)