Viral Muslimah Cantik Lolos Beasiswa Kedokteran Rusia Setelah 4 Kali Gagal Masuk Universitas Terbaik Indonesia

Viral Muslimah cantik lolos beasiswa kedokteran di Rusia setelah ditolak universitas terbaik Indonesia. (Foto: Instagram @kisahsemangat)

VIRAL seorang Muslimah lolos beasiswa kedokteran sebuah kampus di Rusia. Ini diraihnya setelah empat kali gagal masuk universitas terbaik di Indonesia.

Dilansir unggahan viral akun Instagram @kisahsemangat, diceritakan perjuangan Muslimah tersebut yang rela berusaha keras demi mewujudkan cita-citanya kuliah di jurusan kedokteran.

Setelah empat kali ditolak universitas terbaik di Indonesia, dia tidak patah semangat. Muslimah tersebut kemudian mendaftar beasiswa kedokteran di Rusia hingga akhirnya lulus.

Video viral yang menginspirasi itu pun menuai banyak komentar positif dari warganet. Banyak yang memberikan semangat dan terinspirasi akan kerja kerasnya.

"Keren bgt kak, doain semoga bisa mengikuti jejakmu," tulis pemilik akun @ilmaltf***** di kolom komentar.