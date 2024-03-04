Niat Sholat Tarawih dan Witir Arab, Latin, Beserta Artinya Lengkap untuk 11 dan 23 Rakaat

NIAT Sholat Tarawih dan Witir Arab, latin, beserta artinya lengkap untuk 11 dan 23 rakaat. Dalam menjalankan ibadah puasa, umat Islam pada bulan Ramadhan juga dianjurkan mendirikan sholat sunnah yang hanya ada di bulan yang mulia ini.

Ya, sholat tarawih serta witir menjadi ibadah yang tak boleh ditinggalkan selama bulan Ramadhan. Dikerjakan setelah sholat Isya, shalat tarawih dapat dilaksanakan secara berjamaah maupun munfarid atau sendiri.

Sama halnya dengan sholat sunnah lainnya, sholat witir juga dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, membaca Al-Fatihah, ruku', i'tidal, sujud, dan lainnya. Dilansir laman NU, dalam pelaksanaannya, sholat witir bisa dilakukan dengan dua cara apabila jumlah rakaat yang dilakukan lebih dari satu rakaat.

Berikut bacaan Sholat Tarawih dan Witir Arab, latin beserta artinya lengkap untuk 11 dan 23 rakaat:

- Niat Sholat Tarawih

اُصَلِّى سُنَّةَ التَّرَاوِيْحِ رَكْعَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ أَدَاءً مَأْمُوْمًا لِلهِ تَعَالَى

Arab latin: Usholli sunnatat tarawihi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaa-an Makmuuman lillahi ta'ala.

Artinya: "Aku niat sholat sunnah tarawih dua rakaat menghadap kiblat sebagai makmmum karena Allah Ta'ala."

Pada dasarnya niat cukup diungkapkan dalam hati, tidak perlu dilafadzkan. Pasalnya niat adalah al-qashdu yang artinya keinginan mengerjakan sesuatu. Ditambah lagi hingga kini belum ditemui adanya dalil shahih mengenai membaca niat.