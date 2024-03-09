Dahsyat! Panasnya Lidah Api Matahari Diungkap Alquran dan Sains

ALQURAN dan sains mengungkap dahsyatnya panas lidah api matahari. Usia matahari diperkirakan 5 miliar tahun, diameternya sendiri lebih dari 1,33 miliar kilometer, dan keliling lingkarannya 325 kali dibandingkan planet bumi.

Berat matahari mencapai 332 ribu kali lipat dari bumi, temperatur di bagian tengahnya mencapai 20 juta derajat Celsius, sedangkan pada permukaannya sekira 6.000 derajat Celsius.

Dilansir "Buku Sains Dalam Alquran" karya Dr Nadiah Thayyarah, disebutkan bahwa matahari memiliki lidah api yang menjulur dari permukaannya.

Api itu menjulur sampai ketinggian 500 ribu km dan terus-menerus memuntahkan energi sekira 168.400 tenaga kuda (horse power) per meter persegi.

Matahari hanya sebuah bintang kecil, tidak termasuk kategori bintang besar. Pada permukaan matahari terdapat topan elektrik dan magnetik yang sangat dahsyat.

Persoalan yang membingungkan para ilmuwan adalah fakta bahwa matahari senantiasa memancarkan energi panas yang sama sejak jutaan tahun lalu.

Atas dasar itulah, tidak diragukan lagi jika proses pembakaran yang terjadi di dalam tubuh matahari tidak seperti yang manusia bayangkan.

Sebagian ilmuwan berpendapat meteorit dan meteor yang berjatuhan di permukaan matahari menggantikan suhu panas matahari yang hilang karena proses penyinaran.