Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Dahsyat! Panasnya Lidah Api Matahari Diungkap Alquran dan Sains

Hantoro , Jurnalis-Sabtu, 09 Maret 2024 |08:12 WIB
Dahsyat! Panasnya Lidah Api Matahari Diungkap Alquran dan Sains
Ilustrasi Alquran dan sains ungkap panasnya lidah api matahari. (Foto: Freepik)
A
A
A

ALQURAN dan sains mengungkap dahsyatnya panas lidah api matahari. Usia matahari diperkirakan 5 miliar tahun, diameternya sendiri lebih dari 1,33 miliar kilometer, dan keliling lingkarannya 325 kali dibandingkan planet bumi.

Berat matahari mencapai 332 ribu kali lipat dari bumi, temperatur di bagian tengahnya mencapai 20 juta derajat Celsius, sedangkan pada permukaannya sekira 6.000 derajat Celsius.

Dilansir "Buku Sains Dalam Alquran" karya Dr Nadiah Thayyarah, disebutkan bahwa matahari memiliki lidah api yang menjulur dari permukaannya.

Api itu menjulur sampai ketinggian 500 ribu km dan terus-menerus memuntahkan energi sekira 168.400 tenaga kuda (horse power) per meter persegi. 

Matahari. (Foto: Lifeforstock/Freepik)

Matahari hanya sebuah bintang kecil, tidak termasuk kategori bintang besar. Pada permukaan matahari terdapat topan elektrik dan magnetik yang sangat dahsyat.

Persoalan yang membingungkan para ilmuwan adalah fakta bahwa matahari senantiasa memancarkan energi panas yang sama sejak jutaan tahun lalu.

Atas dasar itulah, tidak diragukan lagi jika proses pembakaran yang terjadi di dalam tubuh matahari tidak seperti yang manusia bayangkan.

Sebagian ilmuwan berpendapat meteorit dan meteor yang berjatuhan di permukaan matahari menggantikan suhu panas matahari yang hilang karena proses penyinaran. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/12/614/3084924/alquran-dan-sains-jelaskan-soal-proses-terjadinya-hujan-c5XdDQi51a.jpg
Alquran dan Sains Jelaskan soal Proses Terjadinya Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/29/614/3079985/keajaiban-alquran-dan-sains-soal-proses-fotosintesis-YfnsNsKpKC.jpg
Keajaiban Alquran dan Sains soal Proses Fotosintesis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/615/3077461/alquran-dan-sains-ungkap-gunung-bisa-bergerak-cepat-layaknya-awan-65GZBPSeDE.jpg
Alquran dan Sains Ungkap Gunung Bisa Bergerak Cepat Layaknya Awan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/614/3077418/terapi-bacaan-alquran-menyehatkan-tubuh-ilmu-sains-temukan-buktinya-B70WFUEWbQ.jpg
Terapi Bacaan Alquran Menyehatkan Tubuh, Ilmu Sains Temukan Buktinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/330/3076310/keajaiban-alquran-dan-sains-ungkap-kehidupan-luar-angkasa-2bC7PbcPSu.jpg
Keajaiban Alquran dan Sains Ungkap Kehidupan Luar Angkasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/621/3075328/mengerikan-ini-keadaan-permukaan-matahari-yang-diungkap-alquran-dan-sains-3Etx5VfLag.jpg
Mengerikan! Ini Keadaan Permukaan Matahari yang Diungkap Alquran dan Sains
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement