Doa dan Dzikir Setelah Sholat Tarawih

DOA dan dzikir setelah sholat tarawih di malam bulan Ramadhan. Amalan ini sangat penting diketahui karena memiliki keutamaan luar biasa besar di baliknya.

Ramadhan menjadi bulan yang penuh rahmat bagi umat manusia. Ramadhan mempunyai keistimewaan yang tidak dimiliki bulan-bulan lain, yakni dilipatgandakan pahala segala amal ibadah.

Umumnya setelah melaksanakan sholat tarawih akan dilanjutkan dengan sholat witir 3 rakaat. Sholat witir adalah amalan sunnah yang dianjurkan dilakukan untuk menutup ibadah sholat.

Setelah salam sholat witir, jamaah dianjurkan tidak segera bangun meninggalkan lokasi. Disarankan membaca dzikir dan doa.

Adapun susunan bacaan doa dan dzikir setelah sholat tarawih serta witir di malam bulan puasa Ramadhan adalah sebagai berikut:

1. Istighfar

أَسْتَغْفِرُ اللهَ

Arab latin: Astaghfirullah.

Artinya: "Aku memohon ampunan Allah."

2. Memohon ridha dan surga Allah Ta'ala

أَسْأَلُك رِضَاك وَالْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِك مِنْ سَخَطِك وَالنَّارِ

Arab latin: Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah, wa a'udzu bika min sakhathika wan nar.

Artinya: "Ya Allah, aku memohon ridha dan surga-Mu. Aku juga berlindung kepada (rahmat)-Mu dari murka dan neraka-Mu."

3. Tasbih dibaca tiga kali

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ

Arab latin: Subhanal malikil quddus.

Artinya: "Maha Suci Dzat Yang Maha Merajai dan Dzat Yang Maha Suci." (HR An-Nasa'i dan Ibnu Majah)

4. Pujian kesucian

سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ المَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ

Arab latin: Subbuhun, quddusun, rabbuna wa rabbul mala'ikati war ruh.

Artinya: "Suci dan kudus Tuhan kami, Tuhan para malaikat dan Jibril." (HR Al Baihaqi dan Ad-Daruqutni)