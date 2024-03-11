Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Doa dan Dzikir Setelah Sholat Tarawih

Hantoro , Jurnalis-Senin, 11 Maret 2024 |13:40 WIB
Doa dan Dzikir Setelah Sholat Tarawih
Ilustrasi doa dan dzikir setelah sholat tarawih. (Foto: Freepik)
A
A
A

DOA dan dzikir setelah sholat tarawih di malam bulan Ramadhan. Amalan ini sangat penting diketahui karena memiliki keutamaan luar biasa besar di baliknya.

Ramadhan menjadi bulan yang penuh rahmat bagi umat manusia. Ramadhan mempunyai keistimewaan yang tidak dimiliki bulan-bulan lain, yakni dilipatgandakan pahala segala amal ibadah.

Umumnya setelah melaksanakan sholat tarawih akan dilanjutkan dengan sholat witir 3 rakaat. Sholat witir adalah amalan sunnah yang dianjurkan dilakukan untuk menutup ibadah sholat. 

Setelah salam sholat witir, jamaah dianjurkan tidak segera bangun meninggalkan lokasi. Disarankan membaca dzikir dan doa.

Adapun susunan bacaan doa dan dzikir setelah sholat tarawih serta witir di malam bulan puasa Ramadhan adalah sebagai berikut: 

Info grafis keutamaan sholat tarawih. (Foto: Okezone)

1. Istighfar

أَسْتَغْفِرُ اللهَ

Arab latin: Astaghfirullah.

Artinya: "Aku memohon ampunan Allah."

2. Memohon ridha dan surga Allah Ta'ala

أَسْأَلُك رِضَاك وَالْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِك مِنْ سَخَطِك وَالنَّارِ

Arab latin: Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah, wa a'udzu bika min sakhathika wan nar.

Artinya: "Ya Allah, aku memohon ridha dan surga-Mu. Aku juga berlindung kepada (rahmat)-Mu dari murka dan neraka-Mu." 

3. Tasbih dibaca tiga kali

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ

Arab latin: Subhanal malikil quddus.

Artinya: "Maha Suci Dzat Yang Maha Merajai dan Dzat Yang Maha Suci." (HR An-Nasa'i dan Ibnu Majah)

4. Pujian kesucian

سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ المَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ

Arab latin: Subbuhun, quddusun, rabbuna wa rabbul mala'ikati war ruh.

Artinya: "Suci dan kudus Tuhan kami, Tuhan para malaikat dan Jibril." (HR Al Baihaqi dan Ad-Daruqutni) 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/24/614/3125424/ceramah_tarawih-AvNd_large.jpg
Contoh Ceramah Tarawih Keutamaan Malam ke 25 Ramadhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/14/330/3122471/sholat_tarawih-ujRO_large.jpg
Bagaimana Hukum Imam Sholat Tarawih Live TikTok?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/13/614/3122130/ramadhan-rAGo_large.jpg
Contoh Ceramah Tarawih Keutamaan Malam ke 14 Ramadhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/13/614/3122123/surat_pendek-iEqn_large.jpg
Ini Bacaan Surat Pendek Sholat Tarawih 11 Rakaat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/10/614/3121110/ceramah-TukL_large.jpg
Contoh Ceramah Tarawih Keutamaan Malam ke 11 Ramadhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/08/618/3120622/sholat-CdfK_large.jpg
Bacaan Imam Sholat Tarawih Lengkap: Niat, Doa, dan Arti
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement