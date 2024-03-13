Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Perjalanan Dakwah Habib Hasan bin Jafar Assegaf hingga Mendirikan Majelis Nurul Musthofa

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |14:01 WIB
Perjalanan Dakwah Habib Hasan bin Jafar Assegaf hingga Mendirikan Majelis Nurul Musthofa
Ilustrasi perjalanan dakwah Habib Hasan bin Jafar Assegaf pimpinan majelis Nurul Musthofa. (Foto: Instagram @hassan_jafar_umar_assegaf)
PENDIRI dan pimpinan majelis Nurul Musthofa, Habib Hasan bin Jafar Assegaf, meninggal dunia pada hari ini, Rabu 13 Maret 2024, pukul 09.01 WIB. Beliau wafat setelah melaksanakan sholat dhuha.

Kabar meninggalnya Habib Hasan bin Jafar Assegaf tentu meninggalkan duka yang sangat mendalam bagi kaum Muslimin. Beliau merupakan salah satu ulama yang berjuang menyebarkan ajaran agama Islam sejak dahulu.

Berikut ini profil lengkap Habib Hasan bin Jafar Assegaf pimpinan majelis Nurul Musthofa yang memiliki puluhan ribu jamaah. 

Riwayat Pendidikan 

Dihimpun dari Alhidayahmumtazah, Habib Hasan bin Jafar Assegaf lahir di Kramat Empang Bogor pada tahun 1963. Semasa kecil ia telah tekun belajar agama Islam.

Saat itu Habib Hasan belajar mengenal huruf hijaiah kepada Syekh Usman Baraja. Sementara untuk belajar bahasa Arab, beliau berguru kepada Syekh Abdul Qadir Ba'salamah. Sedangkan untuk ilmu nahwu dan shorof, ia belajar dari Syekh Ahmad Bafadhol. 

Habib Hasan bin Jafar Assegaf pimpinan majelis Nurul Musthofa. (Foto: Instagram @hassan_jafar_umar_assegaf)

Tidak hanya itu, Habib Hasan juga mengikuti pendidikan formal resmi seperti anak-anak pada umumnya. Mulai SD, SMP, SMA, dan dilanjutkan di IAIN Sunan Ampel Malang.

Beranjak dewasa, Habib Hasan bersama kakeknya Al Habib Husein bin Abdullah bin Mukhsin Al Atthas di rumah Habib Keramat Empang Bogor sering menyambut tamu-tamu yang mulia dan mendapatkan doa-doa dari mereka.

Berkat doa dari para alim ulama tersebut akhirnya Habib Hasan dapat meneruskan belajar ke Pesantren Darul Hadits Al Faqhiyah Malang. 

Setelah mendapat banyak ilmu dan pengalaman, beliau memutuskan untuk belajar bersama alim ulama yang berada di Jakarta dengan para kiai dan habaib.

Selama satu tahun, Habib Hasan tidak keluar rumah kecuali untuk berziarah ke makam kakeknya Al Habib Abdullah bin Mukhsin Al Atthas.

Beliau menggunakan waktunya di kamar untuk bersyukur dan bertafakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala guna mengamalkan ilmu yang telah diajarkan oleh guru-guru tercintanya. 

