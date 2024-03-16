Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

5 Bacaan Doa Safar Perjalanan Jauh: Arab, Latin, dan Terjemahannya

Hantoro , Jurnalis-Sabtu, 16 Maret 2024 |17:24 WIB
5 Bacaan Doa Safar Perjalanan Jauh: Arab, Latin, dan Terjemahannya
Doa perjalanan safar jarak jauh bisa diamalkan untuk mudik 2024. (Foto: Ilustrasi)
A
A
A

Bacaan doa safar perjalanan jauh: Arab, latin, dan terjemahannya diharapkan memudahkan pembaca untuk mempelajari dan mengamalkannya. Doa-doa ini hendaknya bisa diamalkan setiap Muslim saat melakukan safar termasuk saat mudik agar selamat sepanjang perjalanan.

Membaca doa menjadi bagian ikhtiar agar selama perjalanan mendapatkan perlindungan dari Allah. Dengan doa, perjalanan juga bisa merasa lebih tenang sehingga terhindar dari hal hal yang tidak diinginkan.  

Apa saja doa safar perjalanan jauh? Simak selengkapnya berikut ini, sebagaimana telah Okezone himpun dari berbagai sumber:

1. Dimulai dari doa keluar rumah

بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ

(Bismillahi tawakkaltu ‘alallah laa hawla wa laa quwwata illa billah.)

Artinya: "Dengan nama Allah, aku bertawakkal kepada-Nya, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan-Nya." (HR Abu Dawud nomor 5095 dan Tirmidzi: 3426, dari Anas bin Malik)

2. Selanjutnya bisa bembaca doa untuk safar perjalanan jauh

اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِعَنَّابُعْدَهُ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِوَالْخَلِيْفَةُفِى الْاَهْلِ

(Allahumma hawwin ‘alainaa safaranaa hadzaa waatwi ‘annaa bu’dahu. Allahumma antashookhibu fiissafari walkholiifatu fiil ahli.)

Artinya: "Ya Allah, mudahkanlah kami bepergian ini, dan dekatkanlah kejauhannya. Ya Allah yang menemani dalam bepergian, dan Engkau pula yang melindungi keluarga."

3. Atau doa safar perjalanan jauh lainnya

الله أَكْبَرُ (3x)

سُبْحَانَ الَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِى سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِى الأَهْلِ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِى الْمَالِ وَالأَهْلِ

(Allohu Akbar, Allohu Akbar, Allohu Akbar. Subhaanalladzii sakh-khoro lanaa haadzaa wa maa kunnaa lahuu muqriniin. Wa innaa ilaa robbinaa lamun-qolibuun. Allohumma innaa nas-aluka fii safarinaa haadzaa al-birro wat taqwaa wa minal ‘amali maa tardhoo. Allohumma hawwin ‘alainaa safaronaa haadzaa, wathwi ‘annaa bu’dahuu. Allohumma antash shoohibu fis safar, wal kholiifatu fil ahli. Allohumma innii a’uudzubika min wa’tsaa-is safari wa ka-aabatil manzhori wa suu-il munqolabi fil maali wal ahli.)

Artinya: "Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, Allah Mahabesar.

Mahasuci Allah yang telah menundukkan untuk kami kendaraan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya, dan sesungguhnya hanya kepada Rabb kami, kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu kebaikan, ketakwaan, dan amal yang Engkau ridhai dalam perjalanan kami ini. 

