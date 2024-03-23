JADWAL sholat hari Sabtu 23 Maret 2024 Masehi/12 Ramadhan 1445 Hijriah untuk seluruh daerah Indonesia bisa disimak si sini. Dapat memudahkan saat hendak menunaikan ibadah sholat fardhu secara berjamaah di masjid.
Silakan simak jadwal sholat untuk semua wilayah di Tanah Air berikut ini, seperti lengkap terdapat dalam Okezone Muslim:
1. Jayapura (WIT)
Imsak: 04.20
Subuh: 04.30
Zuhur: 11.53
Asar: 15.00
Magrib: 17.57
Isya: 19.06
2. Denpasar (WITA)
Imsak: 04.58
Subuh: 05.08
Zuhur: 12.34
Asar: 15.39
Magrib: 18.42
Isya: 19.51
3. Makassar (WITA)
Imsak: 04.43
Subuh: 04.53
Zuhur: 12.18
Asar: 15.22
Magrib: 18.23
Isya: 19.32