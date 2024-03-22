Advertisement
HOME MUSLIM HIJRAH

Berkah Ramadhan, Rapper Amerika Lil Jon Masuk Islam di Hadapan Jamaah Sholat Jumat

Hana Mufidah , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |09:37 WIB
Berkah Ramadhan, Rapper Amerika Lil Jon Masuk Islam di Hadapan Jamaah Sholat Jumat
Rapper Amerika Lil Jon masuk Islam pada bulan Ramadhan penuh berkah. (Foto: Instagram @taubatters)
A
A
A

RAPPER sekaligus produser ternama asal Amerika Serikat, Jonathan Smith atau lebih dikenal sebagai Lil Jon, mantap masuk Islam pada bulan Ramadhan ini. Ia menjadi mualaf di hadapan jamaah sebelum menunaikan Sholat Jumat. 

Ramadhan merupakan bulan mulia penuh ampunan. Hidayah Islam bisa didapat kapan saja dan oleh siapa saja jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki.

Viral rapper Amerika Lil Jon masuk Islam pada bulan Ramadhan. (Foto: Instagram @taubatters)

Kali ini hidayah Islam datang kepada musisi tersohor dari Negeri Paman Sam yang berkontribusi besar pada industri subgenre hip-hop awal tahun 2000-an.

Pada Jumat 15 Maret 2024, secara terbuka Lil John mengumumkan telah menjadi mualaf. Pengucapan dua kalimat syahadat dilakukan di Masjid King Fahad, Los Angeles, California.

Momen itu diabadikan dalam video berdurasi semenit 50 detik yang dibagikan pada akun X @rahvsid. Di video tersebut Lil Jon terlihat mengenakan sarung, topi merah, dan kacamata hitam khasnya.

Ia mengucap dua kalimat syahadat dalam bahasa Arab dan Inggris dipandu oleh imam masjid. Setelah itu, Lil Jon pun memeluk imam yang membantunya bersyahadat.

Video viral yang dibagikan di media sosial itu kini sudah mencapai lebih dari 1 juta penayangan. 

Halaman: 1 2
1 2
