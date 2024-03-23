Advertisement
HOME MUSLIM HIJRAH

Jadwal Imsakiyah Jakarta Ahad 24 Maret 2024

Hantoro , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |01:24 WIB
Jadwal Imsakiyah Jakarta Ahad 24 Maret 2024
Ilustrasi jadwal imsakiyah Jakarta. (Foto: Shutterstock)
JADWAL imsakiyah Jakarta hari Ahad 24 Maret 2024 Masehi/13 Ramadhan 1445 Hijriah. Ketahui untuk membantu memudahkan dalam menunaikan amal ibadah seperti puasa hingga sholat fardhu secara berjamaah di masjid.

Jadwal imsakiyah Jakarta ini juga bisa dijadikan panduan melaksanakan puasa Ramadhan. Kemudian membantu mengerjakan amalan ibadah berpahala besar lainnya di bulan Ramadhan penuh berkah.

Ilustrasi jadwal imsakiyah Ramadhan 2024. (Foto: Freepik)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa." (Quran Surat Al Baqarah (2) Ayat 183) 

