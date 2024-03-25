Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Masyarakat Didorong Terus Berzakat, Upaya Peningkatan UMKM

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |09:57 WIB
Masyarakat Didorong Terus Berzakat, Upaya Peningkatan UMKM
Masyarakat didorong terus berzakat sebagai upaya meningkatkan UMKM. (Foto: Dompet Dhuafa)
A
A
A

RAMADHAN 1445 H menjadi momentum masyarakat untuk terus berbuat kebaikan, terlepas dari panasnya ajang pemilu, Ramadan tahun ini diharapkan menjadi penyambung dan merekatkan antar-individu. 

Beragam kegiatan dan ajang kebaikan seperti berzakat, infak, sedekah, maupun wakaf menjadi dorongan tersendiri di masyarakat. Dampak dari meningkatnya ajang kebaikan adalah menelurkan program-program pemberdayaan di masyarakat dengan ekonomi bawah.

Info grafis golongan orang yang berhak menerima zakat. (Foto: Okezone)

"Alhamdulillah dengan meningkatnya semangat masyarakat untuk berzakat, infak, sedekah, dan wakaf, hal ini menjadi komitmen kami bersama dalam menjaga amanah, kepercayaan hingga tanggung jawab dalam meningkatkan kesejehateraan masyarakat melalui ragam program. Salah satunya program pemberdayaan UMKM yaitu warung dorong, angkringan, hingga mi ayam bakso CJDW," ujar Muhammad Zahron di sela-sela kegiatan borong takjil warung dorong, Senin 18 Maret 2024.

Salah satunya Sulastri, pemilik warung dorong dengan nama Elsana (Eling, Sabar, dan Narimo), saat ditemui ketika keliling di wilayah Wirobrajan, mengungkapkan, "Saya sangat bersyukur dengan adanya dampingan dari Dompet Dhuafa Yogyakarta, berkat ini saya bisa jualan seperti sekarang. Dulu saya hanya jualan makanan ala kadarnya. Sekarang jajanan yang saya jual jadi lebih banyak. Gerobak dorong saya menjadi lebih menarik. Alhamdulillah dengan ini saya bisa membantu perekonomian keluarga." 

Telusuri berita muslim lainnya
