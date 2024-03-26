Advertisement
TAUSYIAH

Makan Sahur Puasa Ramadhan, Baca Doa-Doa Ini Supaya Lebih Berkah

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |04:00 WIB
Makan Sahur Puasa Ramadhan, Baca Doa-Doa Ini Supaya Lebih Berkah
Ilustrasi bacaan doa makan sahur puasa Ramadhan 2024. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

DOA makan sahur puasa Ramadhan berikut ini Insya Allah menimbulkan keberkahan. Adapun waktu sahur tidak hanya digunakan untuk menyantap makanan, bisa juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dihimpun dari Rumaysho.com, Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal M.Sc memaparkan keistimewaan makan sahur bahwa berdasarkan hadits muttafaqun 'alaih, riwayat Anas bin Malik, Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wassallam bersabda:

Info grafis amalan malam Nuzulul Quran. (Foto: Okezone)

تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِى السَّحُورِ بَرَكَةً

Artinya: "Makan sahurlah kalian karena dalam makan sahur terdapat keberkahan." (HR Bukhari nomor 1923 dan Muslim: 1095)

Dalam kitab-kitab hadits, tidak ada doa khusus ketika makan sahur. Demikian juga dalam kitab-kitab fiqih terkemuka; misalnya Fiqih Sunnah, Fiqih Islam wa Adillatuhu, Fiqih Empat Madzhab; hanya dicantumkan doa berbuka namun tidak dicantumkan doa sahur. 

Halaman:
1 2
