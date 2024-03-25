Doa Malam Nuzulul Quran: Teks Arab Latin Beserta Artinya

DOA malam Nuzulul Quran lengkap dengan artinya bisa diketahui berikut ini. Menyambut malam Nuzulul Quran ada tiga amalan yang bisa dipanjatkan.

Paling utama amalan malam Nuzulul Quran adalah doa agar mendapat syafaat dari kitab suci Alquran. Kemudian doa memohon ampunan untuk kedua orangtua dan diri sendiri.

BACA JUGA: 2 Cara Mendapat Hikmahnya Nuzulul Quran

Ada banyak bacaan doa dan dzikir menyambut malam Nuzulul Quran yang bisa diamalkan, salah satunya seperti berikut ini:

اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الارض بنور شمسك ابدا ابدا برحمتك يا ارحم الراحمين

Arab latin: Allaahumma nawwir quluubanaa bi tilaawatil qur aan, wa zayyin akhlaa qonaa bijaahil qur’an, wa hassin a’maalanaa bi dzikril qur aan, wa najjinaa minan naari bi karoo matil qur aan, wa adkhilnal jannata bi syafaa’til quraan.

Artinya: "Ya Allah sinari hati kami sebab membaca Alquran, hiasi akhlak kami dengan kemuliaan Alquran, baguskanlah amalan kami karena berzikir lewat Alquran, selamatkanlah kami dari api neraka karena kemuliaan Alquran, masukkanlah kami ke dalam surga dengan syafaat Alquran."

Dihimpun dari Muslim.or.id, Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal M.Sc mengatakan sebagian orang mengatakan turunnya Alquran adalah tanggal 17 Ramadan sehingga dijadikan peringatan Nuzulul Quran.

Padahal tujuan Alquran diturunkan bukanlah diperingati, tapi yang terpenting adalah ditadabburi atau direnungkan sehingga bisa memahami, mengambil ibrah dan mengamalkan hukum-hukum di dalamnya.