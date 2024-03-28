Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Apa Itu Nuzulul Quran? Ustadz Adi Hidayat Jelaskan Lengkap

Hana Mufidah , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |19:28 WIB
Apa Itu Nuzulul Quran? Ustadz Adi Hidayat Jelaskan Lengkap
Ilustrasi Ustadz Adi Hidayat menjelaskan arti Nuzulul Quran. (Foto: YouTube Adi Hidayat Official)
A
A
A

APA itu Nuzulul Quran? Ustadz Adi Hidayat mengatakan Nuzulul Quran merupakan peristiwa turunnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. 

Lalu apa arti Nuzulul Quran secara bahasa? Ustadz Adi Hidayat menerangkan kalimat Nuzulul Quran terdiri atas kata Nuzulul dan Alquran. Nuzulul berasal dari kata bahasa Arab yakni Nazala yang artinya Turun.

Info grafis amalan malam Nuzulul Quran. (Foto: Okezone)

Dalam bahasa Arab, terdapat dua kata yang memiliki makna turun. Namun jika dikaji dalam konteks Alquran, turun pada kata Nazala di sini bukanlah turun secara fisik, melainkan diturunkan sebagai bimbingan kehidupan.

"Dari bimbingan tersebut manusia bisa mengambil manfaat dan mempraktikkannya di kehidupan," jelas Ustadz Adi Hidayat dalam kanal YouTube-nya.

Sedangkan kata Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata ini menggunakan huruf Alif Lam, sehingga menunjukkan arti yang spesifik, yakni firman Allah Ta'ala.

Quran memiliki derajat, kemuliaan, dan keutamaan yang berbeda dari karya lain. Bacaan-bacaan selain Alquran tidak mungkin bisa menyamai firman dari Allah subhaanahu wa Ta'ala. 

Halaman:
1 2
