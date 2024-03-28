3 Tradisi Perayaan Nuzulul Quran di Indonesia, Ada Iktikaf di Masjid

INILAH 3 tradisi perayaan Nuzulul Quran di Indonesia. Diketahui bahwa sejumlah Muslim pada malam ke-17 bulan Ramadhan memperingati Nuzulul Quran atau turunnya kitab suci Alquran.

Peringatan Nuzulul Quran dilakukan seperti hari-hari besar lainnya dalam agama Islam. Berbagai acara digelar di mushola dan masjid.

Ternyata setidaknya ada 3 tradisi perayaan Nuzulul Quran di Indonesia. Berikut ini penjelasannya, sebagaimana telah Okezone himpun:

1. Pengajian

Salah satu cara memperingati Malam Nuzulul Quran yang banyak ditemui di masjid atau majelis di Indonesia adalah menggelar pengajian. Pada dasarnya rangkaian pengajian yang dilakukan memiliki kesamaan seperti pada umumnya. Gal yang menjadi perbedaan adalah pemuka agama yang diundang memberikan tausiyah atau ceramah.

Tausiyah yang disampaikan ini mengandung ilmu dan ajakan kebaikan. Pada peringatan Malam Nuzulul Quran biasanya tema tausiyah yang diusung tidak terlepas dari bahasan Nuzulul Quran, mulai sejarah, keutamaan, hingga amalannya.

2. Tahlilan

Tahlilan menjadi salah satu kegiatan yang masih dijadikan amalan bagi umat Islam di Indonesia. Tidak hanya menjadi tradisi ketika malam Nuzulul Quran, tahlilan juga biasanya dilaksanakan secara rutin pada malam Jumat atau malam-malam tertentu lainnya.

Tahlilan diisi rangkaian membaca ayat-ayat suci Alquran, dzikir kalimat thayyibah, sholawat Nabi, sampai doa bersama. Tidak hanya itu, tahlilan biasanya ditutup menyantap hidangan bersama atau masing-masing Muslim yang hadir membawa makanan.