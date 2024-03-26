Advertisement
DOA HARIAN

Doa dan Dzikir di Malam Nuzulul Quran

Hantoro , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |18:26 WIB
Doa dan Dzikir di Malam Nuzulul Quran
Ilustrasi doa dan dzikir di malam Nuzulul Quran. (Foto: Shutterstock)
DOA dan dzikir di malam Nuzulul Quran. Menyambut malam Nuzulul Quran ada tiga amalan yang bisa dipanjatkan. Paling utama adalah doa agar mendapat syafaat dari Alquran. Kemudian doa memohon ampunan untuk kedua orangtua dan memohon ampunan untuk diri sendiri. 

Ada banyak bacaan doa dan dzikir di malam Nuzulul Quran yang bisa diamalkan, salah satunya seperti berikut ini:

اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الارض بنور شمسك ابدا ابدا برحمتك يا ارحم الراحمين

Arab latin: Allaahumma nawwir quluubanaa bi tilaawatil qur aan, wa zayyin akhlaa qonaa bijaahil qur'an, wa hassin a’maalanaa bi dzikril qur aan, wa najjinaa minan naari bi karoo matil qur aan, wa adkhilnal jannata bi syafaa’til quraan.

Artinya: "Ya Allah sinari hati kami sebab membaca Alquran, hiasi akhlak kami dengan kemuliaan Alquran, baguskanlah amalan kami karena berzikir lewat Alquran, selamatkanlah kami dari api neraka karena kemuliaan Alquran, masukkanlah kami ke dalam surga dengan syafaat Alquran."

Info grafis amalan malam Nuzulul Quran. (Foto: Okezone)

Dikutip dari Muslim.or.id, Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal M.Sc mengatakan sebagian orang mengatakan turunnya Alquran adalah tanggal 17 Ramadhan sehingga dijadikan peringatan Nuzulul Quran.

Adapun tujuan Alquran diturunkan sebenarnya bukanlah diperingati, tapi yang terpenting di-tadabburi atau direnungkan sehingga bisa memahami, mengambil ibrah, dan mengamalkan hukum-hukum di dalamnya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3) تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (4) سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (5)

Artinya: "Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Alquran) pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1.000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan Malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbit fajar." (QS Al Qadr: 1–5) 

