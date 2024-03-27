Bacaan Doa Sebelum dan Sesudah Buka Puasa Ramadhan

Ilustrasi doa sebelum dan sesudah buka puasa Ramadhan. (Foto: Freepik)

INILAH bacaan doa sebelum dan sesudah buka puasa Ramadhan. Doa berikut dikerjakan ketika sudah masuk waktu buka puasa Ramadhan atau puasa lainnya.

Dirangkum dari laman Rumaysho, Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal M.Sc membeberkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam mengajarkan kepada umatnya untuk menyegerakan buka puasa.

Hal itu seperti diterangkan dalam riwayat dari Umar bin Khathab Radhiallahu 'anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam bersabda:

إِذَا أقْبَلَ اللَّيْلُ مِن هَا هُنَا، وأَدْبَرَ النَّهَارُ مِن هَا هُنَا، وغَرَبَتِ الشَّمْسُ فقَدْ أفْطَرَ الصَّائِمُ

Artinya: "Jika datang malam dari sini, dan telah pergi siang dari sini, dan terbenam matahari, maka orang yang berpuasa boleh berbuka." (HR Bukhari nomor 1954 dan Muslim: 1100)

Kemudian dalam riwayat dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam bersabda:

لا يزالُ النَّاسُ بخَيرٍ ما عجَّلوا الفِطرَ عجِّلوا الفطرَ

Artinya: "Manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka." (HR Ibnu Majah, dishahihkan Al Albani dalam Shahih Ibnu Majah)