Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Bagaimana Mendapatkan Malam Lailatul Qadar? Ini Caranya Kata Gus Baha

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |13:06 WIB
Bagaimana Mendapatkan Malam Lailatul Qadar? Ini Caranya Kata Gus Baha
Ilustrasi Gus Baha bagikan cara meraih malam Lailatul Qadar. (Foto: Istimewa/nu.or.id)
A
A
A

KIAI Haji Ahmad Bahauddin Nursalim atau akrab disapa Gus Baha membagikan cara meraih malam Lailatul Qadar. Ia mengatakan banyak Muslim berlomba-lomba meraih Lailatul Qadar. Musababnya, malam ini mengandung banyak kemuliaan. Pada malam itu pintu ampunan dibuka dan pahala dilipatgandakan.

Gus Baha mengungkapkan, guna meraih malam Lailatul Qadar cukup melakukan amalan-amalan salih seperti sholat, membaca Alquran, berdoa, dan berdzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

"Keyakinan saya, yang penting dicari, yakin dapat saja. Bagaimanapun menurut Nabi, kita disuruh mencari Lailatul Qadar di 10 akhir Ramadhan. Tapi ada juga ulama yang menduga 10+10, berarti mulai tanggal 11. Tapi yang penting yakin," ujar Gus Baha dalam tayangan YouTube berjudul "Begini Cara Gus Baha Mencari Malam Lailatul Qadar".

Menurut Gus Baha, hal yang penting dicari dulu Lailatul Qadar dan yakin dapat. "Karena saya punya kitab, dan kitab itu kredibel. Kitab orang dulu, kitab hadits," ungkapnya. 

Info grafis doa malam Lailatul Qadar. (Foto: Okezone)

Ia menjelaskan, Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam pernah bercerita, Nabi Nuh Alaihissallam umurnya 1.000 tahun kurang 50 tahun, berarti 950 tahun. Sementara Nabi Ibrahim Alaihissallam umurnya juga ratusan tahun.

Lalu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam merasa resah. "Lho kalau umatku umurnya pendek terus gimana?"

Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab keresahan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam dengan memberi bonus Lailatul Qadar yang nilainya sama dengan ibadah 1.000 bulan.

Rata-rata umat Nabi Muhammad umurnya 63 tahun 4 bulan. Artinya kalau melihat riwayat itu, berarti otomatis umat Nabi Muhammad kalau pas Ramadhan sikapnya benar dapat Lailatul Qadar.

"Artinya sholat menghadap kiblat seperti pada umumnya, terus tidak melakukan maksiat, menurut saya mendapat Lailatul Qadar. Memang keresahannya Nabi Muhammad yang dijawab oleh Allah. Meski umurnya pendek, umat Nabi Muhammad diberi hadiah ibadah Lailatul Qadar," paparnya. 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/06/330/2993368/kenapa-malam-lailatul-qadar-dirahasiakan-nQVNdy7CLB.jpg
Kenapa Malam Lailatul Qadar Dirahasiakan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/06/330/2993353/beda-awal-puasa-ramadhan-kapan-lailatul-qadar-nya-p3x5Cwtntg.jpg
Beda Awal Puasa Ramadhan, Kapan Lailatul Qadar-nya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/05/618/2993037/doa-dan-dzikir-malam-27-ramadhan-untuk-meraih-lailatul-qadar-t96qkTEyh7.jpg
Doa dan Dzikir Malam 27 Ramadhan untuk Meraih Lailatul Qadar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/05/330/2992966/terungkap-ini-penyebab-gagal-dapat-lailatul-qadar-z5rJI83KHH.jpg
Terungkap! Ini Penyebab Gagal Dapat Lailatul Qadar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/03/330/2992084/25-ramadhan-malam-jumat-apakah-lailatul-qadar-piUSYPHiSH.jpg
25 Ramadhan Malam Jumat Apakah Lailatul Qadar?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/03/616/2991936/niat-sholat-lailatul-qadar-lengkap-jumlah-rakaat-dan-tata-caranya-mQd9rUcH5d.jpg
Niat Sholat Lailatul Qadar Lengkap Jumlah Rakaat dan Tata Caranya
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement