Kapan Waktu Memulai Iktikaf Akhir Ramadhan?

Ilustrasi waktu memulai iktikaf di masjid pada akhir Ramadhan. (Foto: Shutterstock)

KAPAN waktu memulai iktikaf akhir Ramadhan? Ustadz Ammi Nur Baits ST BA menerangkan mayoritas ulama berpendapat orang yang hendak melakukan iktikaf selama 10 hari terakhir Ramadhan dianjurkan mulai masuk masjid sebelum matahari terbenam di hari puasa ke-20.

Dalilnya adalah, pertama, hadits yang menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam melakukan iktikaf selama 10 hari terakhir Ramadhan (HR Bukhari dan Muslim).

"Riwayat ini menunjukkan bahwa iktikaf dimulai malam hari, karena hari dalam hitungan Islam dimulai sejak terbenamnya matahari," jelas Ustadz Ammi seperti dikutip dari laman Konsultasi Syariah.

Ia melanjutkan, dalil kedua, sesungguhnya tujuan puncak seseorang melakukan iktikaf adalah untuk mendapatkan lailatul qadar. Sementara malam ke-21 termasuk malam ganjil, sehingga mungkin saja itu lailatul qadar. Maka itu, seseorang dianjurkan melakukan iktikaf ketika itu.

As-Sindi dalam Hasyiyah an-Nasai mengatakan:

من أعظم مَا يطْلب بالاعتكاف اَدْرَاك لَيْلَة الْقدر وَهِي قد تكون لَيْلَة الْحَادِي وَالْعِشْرين

“Di antara tujuan utama melakukan iktikaf adalah mendapatkan lailatul qadar, dan malam qadar itu mungkin saja terjadi pada malam ke-21.” (Hasyiyah As-Sindi untuk sunan An-Nasa'i, 2:44)

Sementara ulama lain berpendapat bahwa orang yang hendak iktikaf disyariatkan memulainya setelah subuh di hari ke-21. Ini berdasarkan riwayat dari Aisyah yang mengatakan:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam apabila hendak iktikaf, beliau Sholat Subuh kemudian masuk ke tempat khusus untuk iktikaf beliau.” (HR Bukhari Muslim)