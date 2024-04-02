Doa dan Dzikir di Malam Ganjil 10 Hari Terakhir Ramadhan

Ilustrasi doa dan dzikir di malam ganjil 10 hari terakhir Ramadhan. (Foto: Freepik)

DOA dan dzikir di malam ganjil 10 hari terakhir Ramadhan bisa diketahui dalam artikel berikut ini. Hari-hari terakhir bulan Ramadhan merupakan waktu yang sangat baik untuk memperbanyak amal salih.

Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam mencontohkan lebih semangat beribadah pada akhir-akhir bulan Ramadhan. Ada dua alasannya; pertama, setiap amalan dinilai dari akhirnya; kedua, supaya meraih Lailatul Qadar.

Dirangkum dari Muslim.or.id, Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal M.Sc menerangkan bahwa Lailatul Qadar terjadi pada 10 malam terakhir bulan Ramadhan. Ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam:

تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

Artinya: "Carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadhan." (HR Bukhari nomor 2020 dan Muslim: 1169)

Terjadinya Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil lebih memungkinkan daripada genap. Ini seperti sabda Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam:

تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

Artinya: "Carilah Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan Ramadhan." (HR Bukhari nomor 2017)