HOME MUSLIM HIJRAH

Jadwal Imsakiyah Bandung Hari Jumat 5 April 2024 M/25 Ramadhan 1445 H

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |01:05 WIB
Jadwal Imsakiyah Bandung Hari Jumat 5 April 2024 M/25 Ramadhan 1445 H
Ilustrasi jadwal imsakiyah Bandung. (Foto: Freepik)
A
A
A

BERIKUT jadwal imsakiyah Bandung pada hari Jumat 5 April 2024 Masehi/24 Ramadhan 1445 Hijriah. Membantu mengerjakan amal ibadah puasa hingga sholat fardhu secara berjamaah di masjid. 

Jadwal imsakiyah Bandung juga bisa dijadikan panduan melaksanakan puasa Ramadhan. Sangat membantu mengerjakan amalan ibadah berpahala besar lainnya di bulan Ramadhan penuh berkah.

Info grafis hal yang dimaafkan ketika berpuasa Ramadhan. (Foto: Okezone)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa." (Quran Surat Al Baqarah (2) Ayat 183) 

Halaman:
1 2
