Bacaan Doa Malam Lailatul Qadar Lengkap dengan Artinya

BACAAN doa malam Lailatul Qadar lengkap dengan artinya. Malam Lailatul Qadar dijuluki demikian sebab nilai ibadah yang dilakukan pada malam ini lebih baik dari melaksanakan ibadah pada 1.000 bulan lamanya.

Mayoritas ulama Mazhab Syafi'i pun meyakini keberadaan malam Lailatul Qadar jatuh pada 10 hari terakhir bulan Ramadhan. Ini berdasarkan isyarat hadits yang meriwayatkan tentang ibadah yang dijalankan Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam meningkat pada 10 malam tersebut.

Kendati begitu, secara pasti tidak diketahui keberadaan malam yang istimewa ini. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam bersabda:

BACA JUGA: Bacaan Doa Makan Sahur Puasa Ramadhan Beserta Arti hingga Keistimewaannya

"Carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadhan, pada malam yang ke-9 tersisa, malam yang ke-7 tersisa, malam yang ke-5 tersisa." (HR Bukhari).

Tentunya dalam menyambut malam Lailatul Qadar ada doa yang dapat diamalkan. Berikut ini bacaannya:

Bacaan doa malam Lailatul Qadar berdasarkan riwayat Imam At-Tirmidzi.

اَللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ اَلْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

Arab latin: Allāhumma innaka afuwwun karīmun tuhibbul ‘afwa fa’fu ‘annī (‘annā jika dibaca berjamaah)