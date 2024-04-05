Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Jangan Cuma Makan, Baca Doa Ini saat Sahur Puasa Ramadhan

Hantoro , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |04:06 WIB
Jangan Cuma Makan, Baca Doa Ini saat Sahur Puasa Ramadhan
Ilustrasi doa makan sahur puasa Ramadhan. (Foto: Freepik)
A
A
A

DOA makan sahur puasa Ramadhan berikut ini memiliki keutamaan luar biasa besar. Adapun waktu sahur tidak hanya diisi untuk menyantap makanan, bisa juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dihimpun dari Rumaysho.com, dai muda asal Yogyakarta Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal M.Sc menerangkan keistimewaan makan sahur bahwa berdasarkan hadits muttafaqun 'alaih, riwayat Anas bin Malik, Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wassallam bersabda:

Info grafis doa malam Lailatul Qadar. (Foto: Okezone)

تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِى السَّحُورِ بَرَكَةً

Artinya: "Makan sahurlah kalian karena dalam makan sahur terdapat keberkahan." (HR Bukhari nomor 1923 dan Muslim: 1095)

Dalam kitab-kitab hadits, tidak ada doa khusus ketika makan sahur. Demikian juga dalam kitab-kitab fiqih terkemuka; misalnya Fiqih Sunnah, Fiqih Islam wa Adillatuhu, Fiqih Empat Madzhab; hanya dicantumkan doa berbuka namun tidak dicantumkan doa sahur. 

Halaman:
1 2
