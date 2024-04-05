Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Rumus Malam Lailatul Qadar Menurut Imam Ghazali

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |16:05 WIB
Rumus Malam Lailatul Qadar Menurut Imam Ghazali
Ilustrasi rumus malam Lailatul Qadar menurut Imam Ghazali. (Foto: Freepik)
A
A
A

RUMUS malam Lailatul Qadar menurut Imam Ghazali berikut ini sangat menarik diketahui setiap Muslim. Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kemuliaan. Sangat banyak malaikat turun ke dunia pada malam itu hingga penuh sesak.

Dijelaskan juga bahwa Lailatul Qadar merupakan malam penetapan takdir. Dinamakan demikian karena pada malam tersebut turun kitab yang mulia Alquran, turun rahmat, dan turun para malaikat.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ , تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ , سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْر

Artinya: "Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1.000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan Malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbit fajar." (QS Al Qadar: 3–5)

Info grafis doa malam Lailatul Qadar. (Foto: Okezone)

Dilansir Muslim.or.id, Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal M.Sc menerangkan bahwa tidak ada yang mengetahui kapan datangnya malam Lailatul Qadar. Para ulama mengatakan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan pengetahuan tanggal pasti terjadinya Lailatul Qadar adalah agar umat manusia bersemangat mencarinya.

Hal ini berbeda jika Lailatul Qadar sudah ditentukan tanggal pastinya, justru nanti malah orang-orang akan bermalas-malasan. (Lihat kitab Fathul Bari, 4: 266)

Namun, diketahui bahwa Lailatul Qadar terjadi pada sepuluh malam terakhir bulan Ramadhan. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam:

تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

Artinya: "Carilah Lailatul Qadar pada sepuluh malam terakhir dari bulan Ramadhan." (HR Bukhari nomor 2020 dan Muslim: 1169)

Terjadinya Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil lebih memungkinkan daripada malam-malam genap, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam:

تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

Artinya: "Carilah Lailatul Qadar di malam ganjil dari sepuluh malam terakhir di bulan Ramadhan." (HR Bukhari nomor 2017) 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/25/330/3125771/sholat-51l2_large.jpg
Strategi Itikaf untuk Mendapat Lailatul Qadar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/618/3124685/sholat-OqED_large.jpg
Berikut Tata Cara Sholat Tasbih Malam Lailatul Qadar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/330/3124674/zikir-edca_large.jpg
12 Cara Itikaf untuk Mendapatkan Lailatul Qadar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/614/3124631/ramadhan-1c2m_large.jpg
7 Amalan Malam Lailatul Qadar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/330/3124331/ramadhan-HCYp_large.jpg
Begini Tanda-tanda Malam Lailatul Qadar Menurut Ulama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/614/3124264/sholat-MtBr_large.jpg
Amalan Paling Utama Lailatul Qodar
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement