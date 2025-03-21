Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

7 Amalan Malam Lailatul Qadar

Dimas Bihar Ulum , Jurnalis-Jum'at, 21 Maret 2025 |13:48 WIB
7 Amalan Malam Lailatul Qadar
7 Amalan Malam Lailatul Qadar (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Malam Lailatul Qadar, dikenal sebagai malam yang lebih baik dari seribu bulan, merupakan momen istimewa bagi umat Islam untuk memperbanyak ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam Surah Al-Qadr ayat 3, Allah berfirman:

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ

Lailatul qadri khairun min alfi syahr

Artinya: "Malam kemuliaan itu lebih baik daripada seribu bulan."

Untuk meraih keutamaan malam tersebut, berikut tujuh amalan utama yang dapat dilakukan:

1. Sholat Berjamaah

Melaksanakan sholat Isya dan Subuh secara berjamaah sangat dianjurkan pada malam Lailatul Qadar. Rasulullah SAW bersabda:

"Siapa yang melaksanakan sholat Isya berjamaah, maka baginya pahala sholat separuh malam. Dan siapa yang melaksanakan sholat Isya dan Subuh berjamaah, maka baginya pahala sholat semalam penuh."

2. Memperbanyak Sholat Malam (Qiyamul Lail/Tahajud)

Mendirikan sholat malam dengan penuh keimanan dan keikhlasan dapat menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Rasulullah SAW bersabda:

"Barang siapa melaksanakan salat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu." (HR. Bukhari No. 35 dan Muslim No. 760)

3. Iktikaf di Masjid

Berdiam diri di masjid dengan niat beribadah (iktikaf) pada sepuluh malam terakhir Ramadhan merupakan sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Aisyah RA berkata:

"Rasulullah SAW melakukan iktikaf di sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan sampai Allah mewafatkan beliau. Kemudian istri-istri beliau beriktikaf setelahnya." (HR. Bukhari No. 2026 dan Muslim No. 1172)

4. Membaca Doa Lailatul Qadar

Pada malam ini, dianjurkan untuk membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW:

   اَللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

Allāhumma innaka 'afuwwun tuḥibbul 'afwa fa'fu 'annī

Artinya: "Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, Engkau menyukai pemaafan, maka maafkanlah aku."

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/25/330/3125771/sholat-51l2_large.jpg
Strategi Itikaf untuk Mendapat Lailatul Qadar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/618/3124685/sholat-OqED_large.jpg
Berikut Tata Cara Sholat Tasbih Malam Lailatul Qadar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/330/3124674/zikir-edca_large.jpg
12 Cara Itikaf untuk Mendapatkan Lailatul Qadar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/330/3124331/ramadhan-HCYp_large.jpg
Begini Tanda-tanda Malam Lailatul Qadar Menurut Ulama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/614/3124264/sholat-MtBr_large.jpg
Amalan Paling Utama Lailatul Qodar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/618/3124250/doa-T9IW_large.jpg
Doa Malam Lailatul Qadar Lengkap
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement