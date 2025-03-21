12 Cara Itikaf untuk Mendapatkan Lailatul Qadar

JAKARTA - Cara I’tikaf untuk mendapatkan Lailatul Qadar menarik diketahui. I'tikaf menjadi bentuk usaha seorang hamba untuk menahan diri dari kesenangan dunia, mendorong diri untuk taat kepada Allah SWT serta mencurahkan waktunya hanya untuk beribadah kepada Allah SWT.

I’tikaf dapat membantu umat Muslim untuk mengumpulkan banyak pahala karena fokus beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Di samping itu, Allah SWT juga telah menjanjikan bahwa barang siapa yang melakukannya secara sungguh-sungguh, maka akan dijauhkan dari neraka jahanam.

Dilansir dari berbagai sumber pada Jumat (21/3/2025), Okezone telah merangkum cara I'tikaf untuk mendapatkan Lailatul Qadar, sebagai berikut.

Cara I'tikaf untuk Mendapatkan Lailatul Qadar

1. Membaca dan Tadabbur Alquran

Membaca Alquran di bulan Ramadhan sangat dianjurkan, terutama di 10 hari terakhir. Selain membaca, memahami makna dan mengamalkan isi Alquran juga sangat penting.

Dalam hadits dari Ibnu Abbas RA, "Jibril menemui Nabi SAW setiap malam di bulan Ramadhan dan bertadarus Alquran bersamanya." (HR. Bukhari)

2. Memperbanyak Dzikir dan Istighfar

Mengisi waktu dengan dzikir dan istighfar adalah salah satu amalan utama di 10 hari terakhir Ramadhan.

3. Memperbanyak Sedekah

Sedekah di bulan ramadhan memiliki keutamaan yang sangat besar, terutama di 10 hari terakhir. Bersedekah dapat dilakukan dengan memberi makanan kepada orang yang berpuasa, membantu fakir miskin, dan menyumbangkan harta untuk kepentingan umat.

Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, "Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan ramadhan." (HR. Bukhari dan Muslim)